Похолодання й різкий вітер ускладнюють виживання птахів, пише 24 Канал з посиланням на Express. Представники захисту пернатих зазначають, що в морозні дні птахи використовують більше енергії для зігрівання, а знайти природні джерела їжі стає дедалі важчим завданням.

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Для чого розкидати тертий сир по городі

Фахівці просять людей не викидати харчові залишки, щоб допомогти птахам краще перенести останні тижні зими. Саме тому варто на подвір’ї чи городі розкидати тертий сир м’яких сортів. Така їжа забезпечить птахів необхідними поживними речовинами.

Окрім сиру, птахам також підходять перестиглі фрукти, варений рис, несолоні шматочки сала, смажена картопля та суха вівсяна каша. За бажанням, для птахів можна самостійно зробити поживні коржі.



Птахи люблять твердий сир / Фото Pexels

Експерти також рекомендують давати птахам насіння гарбуза, соняшника, дині, зерна ячменю, вівса, пшениці, шматочки ягід чи фруктів.

Не варто годувати птахів кокосовою стружкою, оскільки вона викликає зневоднення. Заборонено годувати птахів хлібом. Готова вівсянка є клейкою, тому може забити дзьоб птахів, зіпсована та солона їжа може спричинити розлад травлення, молоко в пернатих не засвоюється.

Краще забезпечте птахів чистою водою. Час від часу змінюйте посудинки на свіжу воду, а в годівничках потрібно забирати запліснявілий чи невикористаний корм, щоб запобігти ризику інфекцій.