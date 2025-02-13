Похолодание и резкий ветер затрудняют выживание птиц, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Представители защиты пернатых отмечают, что в морозные дни птицы используют больше энергии для согревания, а найти естественные источники пищи становится все более трудной задачей.

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Для чего разбрасывать тертый сыр по огороду

Специалисты просят людей не выбрасывать пищевые остатки, чтобы помочь птицам лучше перенести последние недели зимы. Именно поэтому стоит во дворе или огороде разбрасывать тертый сыр мягких сортов. Такая пища обеспечит птиц необходимыми питательными веществами.

Кроме сыра, птицам также подходят перезрелые фрукты, вареный рис, несоленые кусочки сала, жареный картофель и сухая овсяная каша. По желанию, для птиц можно самостоятельно сделать питательные лепешки.



Птицы любят твердый сыр / Фото Pexels

Эксперты также рекомендуют давать птицам семена тыквы, подсолнечника, дыни, зерна ячменя, овса, пшеницы, кусочки ягод или фруктов.

Не стоит кормить птиц кокосовой стружкой, поскольку она вызывает обезвоживание. Запрещено кормить птиц хлебом. Готовая овсянка является клейкой, поэтому может забить клюв птиц, испорченная и соленая пища может вызвать расстройство пищеварения, молоко у пернатых не усваивается.

Лучше обеспечьте птиц чистой водой. Время от времени меняйте сосуды на свежую воду, а в кормушках нужно забирать заплесневелый или неиспользованный корм, чтобы предотвратить риск инфекций.