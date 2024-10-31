Щоб вікна довго залишалися чистими й ви забули про них на тривалий час, радимо додати у воду звичайний оцет, пишуть Поради 24.

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Чим мити вікна, щоб вони довго були чистими

У 3 склянки води влийте один стакан оцту. Все ретельно перемішайте й починати миття вікон. Щоб не залишалося розводів, які є особливо помітними в сонячний день, радимо мити їх шваброю. Її треба змочити в розчині й рухатися горизонтально зверху до низу.

Незаперечним лідером для миття вікон також вважається гліцерин, оскільки зберігає блиск вікон на тривалий час. На відміну від оцту він не має поганого запаху, тож вікна не доведеться прочиняти, щоб вивітрити запах.

На склянку води потрібно 30 грамів гліцерину, туди ж треба додати кілька крапель нашатирю. Все добре перемішайте та нанесіть на вікна з пульверизатора, а тоді протріть ганчіркою. Господині кажуть, що якщо цією рідиною вікна зовні, то пил осідатиме на них набагато рідше.



Поради для миття вікон / Фото Pexels

Фахівці кажуть, що чудовим засобом для вікон є розчин з йоду. Потрібно в 1 літрі води розвести 10 крапель йоду. Після миття вікон цим розчином потрібно наприкінці пройтися зім’ятим папером, щоб вся поверхня була ідеально чистою й не забруднювалася тривалий період.

Якщо ж хочете, щоб вікна гарно пахнули, помийте їх лимоном чи лимонною кислотою. Щоб отримати лимонний миючий засіб, розчиніть 50 міліграмів лимонного соку у склянці води, а після цього нанесіть розчин на скло й протріть м’якою сухою ганчіркою. Цитрусовий запах по всій квартирі буде забезпечено.

Чудово бореться з брудом чайний настій. У чашку міцного чаю треба додати 3 столові ложки оцту й нанести суміш на скло за допомогою пульверизатора, а після витирання пройдіться ще ганчіркою й промийте чистою водою. Щоб вікна блистіли – натріть їх газетним папером.