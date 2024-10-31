Чтобы окна долго оставались чистыми и вы забыли о них на длительное время, советуем добавить в воду обычный уксус, пишут Советы 24.

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Чем мыть окна, чтобы они долго были чистыми

В 3 стакана воды влейте один стакан уксуса. Все тщательно перемешайте и начинать мытье окон. Чтобы не оставалось разводов, которые особенно заметны в солнечный день, советуем мыть их шваброй. Ее надо смочить в растворе и двигаться горизонтально сверху вниз.

Неоспоримым лидером для мытья окон также считается глицерин, поскольку сохраняет блеск окон на длительное время. В отличие от уксуса он не имеет плохого запаха, поэтому окна не придется приоткрывать, чтобы выветрить запах.

На стакан воды нужно 30 граммов глицерина, туда же надо добавить несколько капель нашатыря. Все хорошо перемешайте и нанесите на окна из пульверизатора, а потом протрите тряпкой. Хозяйки говорят, что если этой жидкостью окна снаружи, то пыль будет оседать на них гораздо реже.



Советы для мытья окон / Фото Pexels

Специалисты говорят, что замечательным средством для окон является рраствор из йода. Нужно в 1 литре воды развести 10 капель йода. После мытья окон этим раствором нужно в конце пройтись смятой бумагой, чтобы вся поверхность была идеально чистой и не загрязнялась длительный период.

Если же хотите, чтобы окна хорошо пахли, помойте их лимоном или лимонной кислотой. Чтобы получить лимонное моющее средство, растворите 50 миллиграммов лимонного сока в стакане воды, а после этого нанесите раствор на стекло и протрите мягкой сухой тряпкой. Цитрусовый запах по всей квартире будет обеспечен.

Прекрасно борется с грязью чайный настой. В чашку крепкого чая надо добавить 3 столовые ложки уксуса и нанести смесь на стекло с помощью пульверизатора, а после вытирания пройдитесь еще тряпкой и промойте чистой водой. Чтобы окна блестели – натрите их газетной бумагой.