Чим обробити виноград навесні: хвороби обійдуть сад стороною
Джерело:"Вікна"
Весна – це важливий час для обробок та інших робіт у саду. І саме у травні ви можете захистити свій виноград від хвороб та шкідників, щоб згодом він порадував вас хорошим урожаєм.
Весна – це не тільки час, коли прокидаються ваші улюблені рослини в саду. На жаль, разом з ними прокидається і чимало шкідників, які можуть зашкодити культурним рослинам, тож вам потрібно якомога швидше подбати про їхній захист.
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Чим обробити виноград від шкідників
Як і плодові дерева, виноград потребує обробки і обприскування. Тож садівники мають приділити цим рослинам особливу увагу, особливо у випадку, якщо ваш виноградник ще молодий. Обробка винограду від шкідників дасть кущам можливість легше плодоносити та дати вам кращий урожай.
Обробляти кущі винограду потрібно навіть у випадку, якщо ви не бачите на листі видимих ознак хвороб чи шкідників. І зараз – якраз ідеальна погода для обробки винограду, тож не варто затягувати із цією справою.
Обробляють виноград у суху та сонячну погоду, і найкраще зробити це тричі за весну – по голій лозі від збудників різних хвороб та шкідників, а також у травні і додатково перед самим цвітінням.
Першою треба провести весняну обробку проти грибкових захворювань. В магазинах ви можете знайти досить багато препаратів, і найпопулярнішим є 1% розчин залізного купоросу.
Виноград може постраждати від хвороб / Фото Pexels
Та якщо ви хочете для обробки скористатися натуральними засобами, ви можете зробити відвар з кропиви, цибулі чи часнику.
Обробка від шкідників
Одні із найпоширеніших шкідників, які дуже часто атакують виноград – це попелиця та павутинний кліщ. І для того, щоб їх позбутися, ви можете скористатися такими засобами:
- Калоїдна сірка 75%;
- Перметрин;
- Фозалон;
- Настій картопляного бадилля – потрібно 2 кілограми подрібненого бадилля на 10 літрів води. Перед використанням залиште настоятися на кілька годин;
- Мильний розчин. Шматок мила потрібно подрібнити і розчинити у 10 літрах води.