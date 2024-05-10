Чем обработать виноград весной: болезни обойдут сад стороной

Весна – это важное время для обработок и других работ в саду. И именно в мае вы можете защитить свой виноград от болезней и вредителей, чтобы впоследствии он порадовал вас хорошим урожаем.

Весна – это не только время, когда просыпаются ваши любимые растения в саду. К сожалению, вместе с ними просыпается и немало вредителей, которые могут повредить культурным растениям, поэтому вам нужно как можно скорее позаботиться об их защите.

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Чем обработать виноград от вредителей

Как и плодовые деревья, виноград нуждается в обработке и опрыскивании. Поэтому садоводы должны уделить этим растениям особое внимание, особенно в случае, если ваш виноградник еще молодой. Обработка винограда от вредителей даст кустам возможность легче плодоносить и дать вам лучший урожай.

Обрабатывать кусты винограда нужно даже в случае, если вы не видите на листьях видимых признаков болезней или вредителей. И сейчас – как раз идеальная погода для обработки винограда, поэтому не стоит затягивать с этим делом.

Обрабатывают виноград в сухую и солнечную погоду, и лучше всего сделать это трижды за весну – по голой лозе от возбудителей различных болезней и вредителей, а также в мае и дополнительно перед самым цветением.

Первой надо провести весеннюю обработку против грибковых заболеваний. В магазинах вы можете найти достаточно много препаратов, и самым популярным является 1% раствор железного купороса.



Виноград может пострадать от болезней / Фото Pexels

Но если вы хотите для обработки воспользоваться натуральными средствами, вы можете сделать отвар из крапивы, лука или чеснока.

Обработка от вредителей

Одни из самых распространенных вредителей, которые очень часто атакуют виноград – это тля и паутинный клещ. И для того, чтобы от них избавиться, вы можете воспользоваться такими средствами: