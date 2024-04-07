Обробіть картоплю цим розчином: колорадський жук навіть не підійде до неї

Певно, найбільш поширена проблема, із якою зіштовхуються городники під час посадки картоплі – це надокучливий колорадський жук. І якщо з ним не боротися, він може загубити весь урожай.

Неможливо виростити хороший урожай, якщо ваш посадковий матеріал вже заражений. Саме через це так важливо попередньо обробити вашу картоплю від колорадського жука, а також і інших поширених шкідників і хвороб.

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Чим потрібно обробити картоплю перед посадкою

Одні з дуже поширених проблем, які виникають після посадки картоплі – це фітофтороз, суха і кільцева гниль, парша, фузаріоз. І дуже важливо захистити вашу картоплю від цих хвороб, інакше вона не дасть того урожаю, на який ви так сподіваєтеся. Замість цього вона може отруїти землю та завадити іншим культурам, що ростуть поруч.

Для того, щоб боротися із багатьма проблемами, ви можете використати поширені народні засоби.

Розчин марганцівки. Для того, щоб його виготовити, вам потрібно розвести 5 грамів марганцю у 10 літрах води та обприскати отриманою сумішшю усі бульби, які ви збираєтеся садити.

Для того, щоб його виготовити, вам потрібно розвести 5 грамів марганцю у 10 літрах води та обприскати отриманою сумішшю усі бульби, які ви збираєтеся садити. Розчин часнику. Подрібніть приблизно 1 кілограм часнику та залийте його 10 літрами води. Розчин має настоятися, і потім обприскайте ним картоплю за три години до посадки.

Подрібніть приблизно 1 кілограм часнику та залийте його 10 літрами води. Розчин має настоятися, і потім обприскайте ним картоплю за три години до посадки. Розчин дігтярного мила. Для нього вам потрібно взяти приблизно 40 грамів продукту та розчинити їх у 10 літрах води, процідити та обприскати бульби.

Для нього вам потрібно взяти приблизно 40 грамів продукту та розчинити їх у 10 літрах води, процідити та обприскати бульби. Мідний купорос, марганцівка та борна кислота. Візьміть 10 літрів води та змішайте 1 чайну ложку мідного купоросу, 0,5 чайної ложки марганцівки та 3 чайні ложки борної кислоти. Відразу ж після того, як ви зробите розчин, ним потрібно обприскати бульби.

Візьміть 10 літрів води та змішайте 1 чайну ложку мідного купоросу, 0,5 чайної ложки марганцівки та 3 чайні ложки борної кислоти. Відразу ж після того, як ви зробите розчин, ним потрібно обприскати бульби. Розчин попелу. Візьміть 1 кілограм попелу та розведіть його у відрі води. Розмішайте та занурте картоплю в розчин. Садити її можна буде після того, як бульби висохнуть.

Чим обробити картоплю від колорадського жука

Якщо ви обробите бульби заздалегідь, тоді вам не доведеться згодом боротися із колорадським жуком, адже він взагалі не з'явиться на вашій картоплі. І садівники переконані, що інсектициди від колорадських жуків є набагато більш ефективними, ніж будь-які народні методи. Річ у тому, що тільки хімічний препарат може гарантувати вам довгостроковий результат.

Втім, зверніть увагу на те, що через тривалість дії чимало таких препаратів підходять тільки для середніх та пізніх сортів. Через це дуже уважно читайте інформацію на етикетці.