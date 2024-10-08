Копійчаний засіб для пишного цвітіння: ось чим обробити тюльпани перед посадкою

Тюльпани дуже часто висаджують саме восени – для того, щоб навесні отримати раннє цвітіння та пишні квіти. Втім, щоб рослини добре перезимували, їм потрібно трохи допомогти.

Чимало садівників переконані, що не можна просто взяти цибулини тюльпанів та висадити їх восени. Потрібно перед цим також перебрати, відсортувати їх та провести обробку – аби захистити їх від хвороб та шкідників. Поради 24 розповідають, як саме це зробити.

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Чим корисна обробка цибулин

Майже усі досвідчені садівники не просто садять цибулини квітів, але й проводять попередню обробку, адже це може убезпечити ваші тюльпани від багатьох загроз, а саме:

від гризунів та комах;

допомогти цибулинам краще розвиватися;

підвищити енергію росту рослини;

забезпечити профілактику та лікування від захворювань.

Більшість цибулинних рослин висаджують у осінній період, адже він вважається надзвичайно вдалим для посадки. Протягом зими рослини можуть адаптуватися до кліматичних умов, а потім дати хороший урожай. Перші паростки з'являться дуже рано – практично відразу після того, як відтане сніг.

Посадковий матеріал, перш за все, краще купувати тільки у перевірених продавців – це допоможе уникнути поганих цибулин, які доведеться згодом викинути.

Ось кілька засобів, які можуть допомогти в обробці цибулин:

"Фундазол" – цей фунгіцид має широкий спектр протигрибкової системної дії. Потрібно 10 грамів порошку розвести у 2 літрах води, а потім розмішати та занурити цибулини на годину.

– цей фунгіцид має широкий спектр протигрибкової системної дії. Потрібно 10 грамів порошку розвести у 2 літрах води, а потім розмішати та занурити цибулини на годину. "Витарос" – засіб може пригнітити розвиток збудників хвороб, що можуть бути і на поверхні, і всередині бульб. Потрібно 2 мілілітри суспензії розчинити у літрі води та повністю опустити тюльпани у розчин на пів години.

– засіб може пригнітити розвиток збудників хвороб, що можуть бути і на поверхні, і всередині бульб. Потрібно 2 мілілітри суспензії розчинити у літрі води та повністю опустити тюльпани у розчин на пів години. "Епін" – потрібна всього крапля препарату на 2 літри води. Замочіть коренеплоди на добу. Після цього вийміть цибулини, просушіть їх та сміливо висаджуйте у ґрунт.

Ще один засіб, який радять садівники – це марганцівка. Для того, щоб отримати хороший результат, потрібно зняти з цибулин лушпиння, не пошкодивши поверхню цибулини. Потім занурити матеріал у світло-рожевий розчин марганцівки на годину.



Цибулини тюльпанів потрібно обробляти / Фото Pexels

Як захистити тюльпани від мишей

Ще одна проблема, з якою можуть зіштовхнутися тюльпани на ділянці – це миші, які можуть поласувати цибулинами. Та захистити їх досить просто.