Коли кавуни тільки починають цвісти і на них з'являється зав'язь – це означає, що їх вже потрібно підживлювати. І якщо ви хочете, щоб підгодівля принесла користь, а не шкоду, потрібно знати, які саме добрива обрати.

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Чим потрібно підгодовувати кавуни та дині

Не секрет, що кавуни дуже полюбляють органічні та мінеральні добрива. І зазвичай для того, щоб отримати великий урожай кавунів, добрива вносять ще з осені – зазвичай це фосфорно-калійне підживлення.

Втім, є добрива, які потрібно додати в землю і навесні.

Найкращий варіант для підживлення кавунів у відкритому ґрунті – це гній, курячий послід та деревний попіл. Ці добрива можуть мати значний вплив на урожайність кавунів та динь. І кожне з цих добрив може мати і плюси, і мінуси.



Кавуни треба підживлювати для гарного врожаю / Фото Pexels

Наприклад, у попелі можна знайти дуже багато фосфору, калію та цілий комплекс корисних елементів, що потрібні для зростання і розвитку кавунів. Це добриво буде надзвичайно корисним, адже може протягом довгого часу живити землю та постачати кавунам та диням потрібні поживні речовини. Втім, у попелі міститься мало азоту. І якщо ви будете використовувати його для підживлення кавунів та динь, це іноді може бути ризиковано, адже рослини можуть просто не набрати потрібної зеленої маси.

Натомість городники радять використовувати у якості добрива гній великої рогатої худоби, адже в ньому можна знайти велику кількість і азоту, і калію.

Як підживлювати кавуни попелом

Деревний попіл містить у собі досить великий мінеральний залишок, що утворюється там під час спалення різних органічних речовин. Попіл належить до калійно-фосфорного та вапняного добрива, але окрім цього там можна знайти ще приблизно 30 інших корисних мінеральних елементів.

Для того, щоб підживити сотку землі, вам знадобиться приблизно 10 кілограмів деревного попелу. Вносити його потрібно під час перекопування ґрунту. Краще вносити його у сухому вигляді, коли ви тільки готуєте землю до посадки різних рослин.

Як прискорити ріст кавунів

Для того, щоб ваші плоди розвивалися швидше, ви можете скористатися кількома простими лайфхаками. Зокрема, буде дуже корисно перевертати кавуни, щоб усі його боки отримували вітаміни від сонця. Та робити це варто дуже обережно, аби не пошкодити плодоніжку. Не забувайте також вищипувати батоги та вчасно прибирати плоди та квіти.

Краще виростити один великий та стиглий кавун, ніж багато маленьких та зелених.