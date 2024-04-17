Когда арбузы только начинают цвести и на них появляется завязь – это означает, что их уже нужно подкармливать. И если вы хотите, чтобы подкормка принесла пользу, а не вред, нужно знать, какие именно удобрения выбрать.

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Чем нужно подкармливать арбузы и дыни

Не секрет, что арбузы очень любят органические и минеральные удобрения. И обычно для того, чтобы получить большой урожай арбузов, удобрения вносят еще с осени – обычно это фосфорно-калийная подкормка.

Впрочем, есть удобрения, которые нужно добавить в землю и весной.

Лучший вариант для подкормки арбузов в открытом грунте – это навоз, куриный помет и древесная зола. Эти удобрения могут иметь значительное влияние на урожайность арбузов и дынь. И каждое из этих удобрений может иметь и плюсы, и минусы.



Арбузы надо подкармливать для хорошего урожая / Фото Pexels

Например, в золе можно найти очень много фосфора, калия и целый комплекс полезных элементов, что нужны для роста и развития арбузов. Это удобрение будет чрезвычайно полезным, ведь может в течение долгого времени питать землю и поставлять арбузам и дыням нужные питательные вещества. Впрочем, в золе содержится мало азота. И если вы будете использовать его для подкормки арбузов и дынь, это иногда может быть рискованно, ведь растения могут просто не набрать нужной зеленой массы.

Зато огородники советуют использовать в качестве удобрения навоз крупного рогатого скота, ведь в нем можно найти большое количество и азота, и калия.

Как подкармливать арбузы золой

Древесная зола содержит в себе достаточно большой минеральный остаток, образующийся там при сжигании различных органических веществ. Пепел относится к калийно-фосфорному и известковому удобрению, но кроме этого там можно найти еще примерно 30 других полезных минеральных элементов.

Для того, чтобы подпитать сотку земли, вам понадобится примерно 10 килограммов древесной золы. Вносить ее нужно во время перекопки почвы. Лучше вносить ее в сухом виде, когда вы только готовите землю к посадке различных растений.

Как ускорить рост арбузов

Для того, чтобы ваши плоды развивались быстрее, вы можете воспользоваться несколькими простыми лайфхаками. В частности, будет очень полезно переворачивать арбузы, чтобы все его стороны получали витамины от солнца. Но делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить плодоножку. Не забывайте также выщипывать плети и вовремя убирать плоды и цветы.

Лучше вырастить один большой и спелый арбуз, чем много маленьких и зеленых.