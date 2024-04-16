Покладіть це в лунку під час посадки моркви: урожай вас вразить

Якщо ви хочете виростити велику і здорову моркву у себе на городі, подумайте над тим, щоб додати до лунки деякі натуральні добрива під час посадки. Це може дати кращий результат, ніж ви очікуєте.

Морква – це досить невибаглива у догляді рослина. Втім, у неї все ж є деякі вимоги, тож якщо ви хочете зібрати справді хороший урожай, вам потрібно спершу переконатися, що ви знаєте кілька головних правил піклування про неї та найкращі варіанти підживлення.

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Компост

Компост – це та речовина, що містить у собі дуже багато поживних речовин, які дуже потрібні моркві під час росту. Тож саме це натуральне добриво стане просто незамінним на вашій грядці, і додати його потрібно і в моркву. А ще одна особливість цього добрива – воно може додати вашому ґрунту структуру, а це допомагає покращити його дренаж та зберігати вологу.

Гумус

Це – це одне чудове добриво, яке створене на основі рослинного матеріалу. У ньому є велика кількість поживних речовин, і вони стануть чудовою підтримкою для росту та розвитку вашої моркви.



Моркву потрібно правильно підживлювати / Фото Pexels

Дріжджі

Дріжджі можуть бути корисними не тільки під час випікання, але і на вашому городі – вони будуть надзвичайно корисними у рості вашої моркви. У дріжджах є досить багато поживних речовин, вітамінів та амінокислот, які будуть сприяти здоровому розвитку коренеплодів.

Тож якщо ви правильно підберете добриво для моркви під час посадки, результат згодом вас приємно порадує. Але ці три добрива не тільки збільшать урожайність, але будуть корисними і для того, щоб захистити рослину від шкідників та покращити смак та якість форми.