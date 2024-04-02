Звісно, кожен городник мріє про те, щоб його перець виріс солодким і великим. Та досягти цього не так вже й просто: потрібно подбати про догляд. Зокрема, і про підживлення.

Цікаво Щоб виросла високою: у які дні найкраще садити кукурудзу

Чим підживлювати перець

Перед тим, як переходити до підживлення, потрібно розібратися з тим, як правильно поливати перець. Річ у тому, що вода – це перше, що впливає на зріст та здоровий розвиток будь-якої рослини, зокрема і перцю. Ця рослина досить вологолюбна, втім, її легко залити водою, і це може погіршити її ріст.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Тож ідеальний термін для поливу – це раз на тиждень. Використовувати для цього потрібно теплу воду.



Перець потрібно правильно поливати / Фото Pexels

Найкращими ж варіантами для підживлення перцю будуть сечовина та суперфосфат. Втім, ви можете використовувати також кілька додаткових добрив.