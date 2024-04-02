Звісно, кожен городник мріє про те, щоб його перець виріс солодким і великим. Та досягти цього не так вже й просто: потрібно подбати про догляд. Зокрема, і про підживлення.
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Чим підживлювати перець
Перед тим, як переходити до підживлення, потрібно розібратися з тим, як правильно поливати перець. Річ у тому, що вода – це перше, що впливає на зріст та здоровий розвиток будь-якої рослини, зокрема і перцю. Ця рослина досить вологолюбна, втім, її легко залити водою, і це може погіршити її ріст.
Тож ідеальний термін для поливу – це раз на тиждень. Використовувати для цього потрібно теплу воду.
Перець потрібно правильно поливати / Фото Pexels
Найкращими ж варіантами для підживлення перцю будуть сечовина та суперфосфат. Втім, ви можете використовувати також кілька додаткових добрив.
- Азот. Він допомагає зміцнювати паростки та активізувати їхній ріст.
- Калій та фосфор. Ці дві речовини потрібні для того, щоб сходи могли наростити та зміцнити коріння, а також вони допомагають підвищити імунітет рослини.
- Мінеральні добрива та органіка. Ці добрива допоможуть сформувати зав'язь у рослини.
- Фунгіциди. Їх зазвичай використовують для того, щоб захистити перець від різноманітних шкідників та хвороб.