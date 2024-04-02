Конечно, каждый огородник мечтает о том, чтобы его перец вырос сладким и большим. Но достичь этого не так уж и просто: нужно позаботиться об уходе. В частности, и о подкормке.
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Чем подкармливать перец
Перед тем, как переходить к подкормке, нужно разобраться с тем, как правильно поливать перец. Дело в том, что вода – это первое, что влияет на рост и здоровое развитие любого растения, в том числе и перца. Это растение достаточно влаголюбивое, впрочем, его легко залить водой, и это может ухудшить его рост.
Поэтому идеальный срок для полива – это раз в неделю. Использовать для этого нужно теплую воду.
Перец нужно правильно поливать / Фото Pexels
Лучшими же вариантами для подкормки перца будут мочевина и суперфосфат. Впрочем, вы можете использовать также несколько дополнительных удобрений.
- Азот. Он помогает укреплять ростки и активизировать их рост.
- Калий и фосфор. Эти два вещества нужны для того, чтобы всходы могли нарастить и укрепить корни, а также они помогают повысить иммунитет растения.
- Минеральные удобрения и органика. Эти удобрения помогут сформировать завязь у растения.
- Фунгициды. Их обычно используют для того, чтобы защитить перец от различных вредителей и болезней.