Для того, щоб отримати вдалий врожай, земля, на якій ростуть ваші рослини, має бути багата на різноманітні поживні речовини. І смородину також важливо підживити, тільки потрібно підібрати правильне добриво.

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Коли починати підживлювати смородину

Підживлення кущів смородини можна розпочинати вже відразу після того, як температура ґрунту підніметься до 10 градусів. Тільки за таких умов коренева система смородинових кущів зможе всотувати добрива.

Та перед тим, як займатися підживленням, вам потрібно розпушити землю навколо кущів після зими – це полегшить для рослин поглинання усіх корисних речовин.

Під час першого підживлення вам потрібно подбати про те, щоб рослина отримала максимальну кількість азотовмісних речовин – саме їх їй не вистачало протягом зими. А ось друге та третє підживлення можна проводити вже пізніше – коли бутони почнуть зав'язуватися та після збору ягід. Окрім того, пам'ятайте і про те, що смородина потребує і кількаразової обробки від комах.

Перед тим, як ви почнете підживлювати смородину, кущі також можна полити. І пам'ятайте: підживлювати можна ту смородину, яка вже досягла трьох років.



Смородину дуже важливо підживити навесні / Фото Pexels

Чим можна підживлювати смородину

Для того, щоб отримати хороший врожай, потрібно підживлювати смородину мінеральними або ж органічними добривами. І для першого підживлення найкраще підійде мінеральне добриво з азотом. А ось вже для наступних двох можна використовувати фосфорні та органічні добрива.

Перше підживлення проводять у кінці березня на початку квітня. І тоді ви можете використати мінеральне добриво нітроамофоску. Вона може наситити кущі речовинами, що потрібні смородині після зими. Буде достатньо додавати 10 грамів під кожен кущ. Це добриво сухе, тож буде достатньо рівномірно розсипати його під кущами.

Підживлювати перший раз смородину також можна сечовиною чи аміачною селітрою. У такому випадку на кожен літр води потрібно додати 1 столову ложку речовини. Її потрібно добре розмішати та виливати під кущі.