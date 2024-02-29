Цибуля – це досить ранній овоч, який багатий на вітаміни, тому його вирощують у багатьох країнах. Та для того, щоб виростити ідеальний урожай, вам потрібно знати про кілька лайфхаків.

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Пучок свіжої та хрусткої цибульки може бути саме тим, що вам потрібно, якщо ви хочете зробити весняний салат чи хочете прикрасити будь-яку іншу страву. І виростити його можна буквально за тиждень.

Як правильно вирощувати цибулю

Чимало господинь вирощують зелену цибулю вдома, адже це дуже зручно, коли свіжий продукт завжди під рукою. І у кожному господарстві є свої способи вирощування овочів у квартирі, та такий лайфках підійде всім.

Тож якщо ви вже за тиждень хочете отримати соковиті паростки зеленої цибулі, вам потрібно обов'язково скористатися цим методом.

Як виростити цибулю в тирсі

Цей метод не тільки простий, але і надзвичайно маловитратний. Все, що вам потрібно – це тирса, дрібні цибулини та кілька дуже міцних пакетів.

Перш за все вам потрібно заварити в каструлі жменю тирси та дати їй охолонути. Після цього приберіть зайву воду, а тирсу покладіть у пакет так, щоб товщина шару була не більша, ніж 3 сантиметр. Трохи притисніть її, і у готову підкладку щільно помістіть цибулини із зрізаною шийкою.

Після цього пакет потрібно добре надути та зав'язати.

Цю імпровізовану мінітеплицю потрібно залишити у добре освітленому місці, де температура не буде опускатися нижче, ніж 7 градусів. Коли вже з'явиться зелене пір'я, конструкцію можна розкрити.



Зелену цибулю можна дуже легко виростити / Фото Unsplash

Як виростити цибулю на підвіконні

Ще один, більш традиційний спосіб вирощування білої цибулі – це на підвіконні, у звичайному квітковому горщику.

Для цього вам потрібний квітковий горщик із високими бортами, насіння цибуля та ґрунт із дренажем.

Спершу вам потрібно промити цибулини та зрізати із них зайве лушпиння. Після цього помістіть його у теплу воду та залиште у темному, але теплому приміщенні на добу.

Горщик не забудьте спершу поставити на піддон, засипте у нього 2 – 3 сантиметри дренажу, а згори насипте ґрунт на 2/3, а потім полийте теплою водою.

Цибулини висадіть у горщик та посипте землею так, щоб шийки трохи виглядали. Цибулю потрібно поставити у світлому місці і не забувати про полив. Перші паростки з'являться вже за 10 днів.