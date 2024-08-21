Як позбутися цвілі на стінах: дешеві лайфхаки, які дають миттєвий результат

Цвіль на стінах не є суперпоширеною проблемою, втім все ж таки зустрічається в оселях. Вона непривабливо виглядає та ще й шкідлива для здоров’я, тому її якнайшвидше треба позбуватися.

Найчастіше грибок з’являється біля вікон, але також активно розвивається на стінах чи стелі. Причиною цвілі є висока вологість та погана вентиляція. Грибок може з’явитися навіть через пошкоджені чи зіпсовані каналізаційні труби, погану герметичність віконних рам, постійний конденсат та навіть через тропічні рослини у кімнаті.

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Як запобігти появі цвілі

Щоб цвіль не оселилася в кімнатах, приміщення треба систематично провітрювати. Обов’язково треба вмикати вентиляцію у ванній, а якщо її немає, то після душу залишати двері відчиненими.



Плісняви можна позбутися завдяки кільком дієвим розчинам / Фото Pinterest

Як позбутися цвілі на стінах

Найкраще допомагає позбутися цвілю відбілювач. Його треба розвести з водою у пропорції 1:10 та розбризкати на уражені ділянки стіни.

Не таким токсичним є оцет, який добре роз’їдає цвіль. Його теж треба залити в розпилювач та нанести на заплісняву поверхню. Замість розпилювача оцет можна нанести ганчіркою, попередньо змоченій в оцті. Для профілактики оцет можна розпорошувати на проблемні ділянки раз на тиждень.

Також можете застосувати харчову соду. Посипте нею уражені місця, а тоді збризніть оцтом. Почнеться хімічна реакція, після якої цвіль треба буде зняти жорсткою губкою.

Фахівці ще розпорошують на грибок перекис водню. Його треба залишити на 10 хвилин, а тоді стерти ганчіркою. Від цвілі добре допомагає спирт з кількома краплями гліцерину. Розчин залишіть на годину, а тоді змийте чистою водою.

У випадку, якщо цвіль лише почала з’являтися – скористайтеся олією чайного дерева. Змішайте 1 чайну ложку солі та 2 міліграми олії, розведіть їх в 100 міліграмах води, а тоді отриманий розчин розпорошіть на поверхні та не змивайте.

Для того, щоб зрозуміти, який метод найкраще підходить саме вам, спробуйте застосувати кожен з них, щоб наочно побачити ефективність.