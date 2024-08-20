Незалежно від того, чи ви робите вдома повний ремонт, чи частково оновлюєте інтер'єр, чи просто намагаєтеся зробити більш спокійне середовище для себе, вам потрібно уникати кількох помилок, які можуть серйозно ускладнити відпочинок.

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Неправильно обрані лампочки

Одна з основних причин, чому дім не відчувається затишним – це та, яку можна відносно легко та дешево виправити. Вам потрібно ставитися до лампочок, які є у вас вдома, дуже серйозно. Вони мають бути теплими і однакового тону. Якщо ви оберете блакитні і холодні лампи, простір виглядатиме холодним та стерильним.

А саме тепле світло допомагає розслабитися та створити затишну атмосферу.

Делікатний дизайн

Вибір матеріалів для декору також може впливати на те, наскільки розслаблено ви можете почуватися вдома. Якщо ваше серце щоразу стискається, коли хтось сідає на шовкове крісло чи проходить по білому килиму, тоді це вже може бути достатньою причиною для того, щоб замінити ці речі.

Недосконале встановлення

Якщо щось у вашій квартирі встановлено неправильно або ж висить криво – наприклад, карнизи для штор чи картини, це може ускладнити відпочинок. Якщо ви не можете виправити проблему самостійно, тоді, можливо, варто найняти когось, хто допоможе впоратися із підступним завданням.



До дизайну дому потрібно ставитися відповідально / Фото Pexels

Поганий вибір фарби

Фарбування – це дуже серйозна справа, і погано підібраний колір змусить вас відчувати жаль щоразу, коли ви заходите до квартири. Кожного разу, коли обираєте колір, спершу перевірте його на невеликій поверхні. Навіть якщо в соцмережах чи в магазині колір виглядав гарно, у вашій квартирі враження може змінитися.

Найкраще спробувати кілька різних кольорів і подумати над ними кілька днів, а вже потім обрати один.

Незручні меблі

Попри те, що деякі меблі можуть виглядати дуже гарно та ефектно з естетичної точки зору, вам потрібно також думати й про те, наскільки зручними вони будуть. Якщо у вас вдома є меблі, які не дозволяють вам по-справжньому розслабитися та відпочити, це значить, що вони були підібрані невдало, і їх потрібно замінити.