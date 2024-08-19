Так, ацетон має дещо неприємний аромат, але він справді може допомогти позбутися від кількох речей, які часто зустрічаються в повсякденному житті.

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Знімає фарбу зі скла

Якщо під час фарбування вікон фарбою заплямилося скло – не проблема. Засіб для зняття лаку може допомогти очистити його. Просто нанесіть ацетон на спонжик та протріть фарбоване місце.

Видаляє плями та подряпини на підлозі

Засіб для зняття лаку не дуже рекомендують застосовувати на дерев’яній підлозі, однак ацетон можна застосувати для видалення подряпин, потертостей з кахлю, вінілу чи ламінату. Також добре виводяться подряпини з дзеркал.

Виводить плями від чаю та кави

На стільницях можуть залишитися плями від чашок з кавою чи чаєм. Щоб очистити поверхню – нанесіть рідину на пляму та протріть ділянки ватним диском.

Очищує ванну від плям та нальоту

Ацетон може допомогти видалити стійкі плями у ванній чи душі. Для цього треба змочити ганчірку ацетоном та добре протерти заплямовані місця. Щоб уникнути токсичних випарів – приміщення треба провітрити.



Ацетон видаляє наліт з ванної / Фото Pexels

Видаляє потертості на шкірі

Якщо на шкіряних аксесуарах є подряпини чи потертості – акуратно промокніть їх змоченим в ацетоні ватним диском. Втім працюйте з речима доволі акуратно, щоб не зіпсувати матеріал.

Видаляє наклейки та етикетки

Часто наклейку неможливо повністю відірвати. Якщо так станеться, то скористайтеся рідиною для зняття лаку.