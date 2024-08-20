Независимо от того, делаете ли вы дома полный ремонт, или частично обновляете интерьер, или просто пытаетесь сделать более спокойную среду для себя, вам нужно избегать нескольких ошибок, которые могут серьезно осложнить отдых.

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Неправильно выбранные лампочки

Одна из основных причин, почему дом не чувствуется уютным – это и, которую можно относительно легко и дешево исправить. Вам нужно относиться к лампочкам, которые есть у вас дома, очень серьезно. Они должны быть теплыми и одинакового тона. Если вы выберете голубые и холодные лампы, пространство будет выглядеть холодным и стерильным.

А именно теплый свет помогает расслабиться и создать уютную атмосферу.

Деликатный дизайн

Выбор материалов для декора также может влиять на то, насколько расслабленно вы можете чувствовать себя дома. Если ваше сердце каждый раз сжимается, когда кто-то садится на шелковое кресло или проходит по белому ковру, тогда это уже может быть достаточной причиной для того, чтобы заменить эти вещи.

Несовершенная установка

Если что-то в вашей квартире установлено неправильно или висит криво – например, карнизы для штор или картины, это может усложнить отдых. Если вы не можете исправить проблему самостоятельно, тогда, возможно, стоит нанять кого-то, кто поможет справиться с коварной задачей.



К дизайну дома нужно относиться ответственно / Фото Pexels

Плохой выбор краски

Покраска – это очень серьезное дело, и плохо подобранный цвет заставит вас чувствовать сожаление каждый раз, когда вы заходите в квартиру. Каждый раз, когда выбираете цвет, сначала проверьте его на небольшой поверхности. Даже если в соцсетях или в магазине цвет выглядел хорошо, в вашей квартире впечатление может измениться.

Лучше всего попробовать несколько разных цветов и подумать над ними несколько дней, а уже потом выбрать один.

Неудобная мебель

Несмотря на то, что некоторые мебель может выглядеть очень хорошо и эффектно с эстетической точки зрения, вам нужно также думать и о том, насколько удобными они будут. Если у вас дома есть мебель, которая не позволяет вам по-настоящему расслабиться и отдохнуть, это значит, что она была подобрана неудачно, и ее нужно заменить.