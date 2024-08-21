Как избавиться от плесени на стенах: дешевые лайфхаки, которые дают мгновенный результат
Источник:"Главред"
Плесень на стенах не является суперраспространенной проблемой, впрочем все же встречается в домах. Она непривлекательно выглядит и еще и вредна для здоровья, поэтому от нее как можно быстрее надо избавляться.
Чаще всего грибок появляется у окон, но также активно развивается на стенах или потолке. Причиной плесени является высокая влажность и плохая вентиляция. Грибок может появиться даже из-за поврежденных или испорченных канализационных труб, плохую герметичность оконных рам, постоянный конденсат и даже из-за тропических растений в комнате.
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Как предотвратить появление плесени
Чтобы плесень не поселилась в комнатах, помещение надо систематически проветривать. Обязательно надо включать вентиляцию в ванной, а если ее нет, то после душа оставлять дверь открытой.
От плесени можно избавиться благодаря нескольким действенным растворам / Фото Pinterest
Как избавиться от плесени на стенах
Лучше всего помогает избавиться от плесени отбеливатель. Его надо развести с водой в пропорции 1:10 и разбрызгать на пораженные участки стены.
Не таким токсичным является уксус, который хорошо разъедает плесень. Его тоже надо залить в распылитель и нанести на заплесневелую поверхность. Вместо распылителя уксус можно нанести тряпкой, предварительно смоченной в уксусе. Для профилактики уксус можно распылять на проблемные участки раз в неделю.
Также можете применить пищевую соду. Посыпьте ею пораженные места, а тогда сбрызните уксусом. Начнется химическая реакция, после которой плесень надо будет снять жесткой губкой.
Специалисты еще распыляют на грибок перекись водорода. Его надо оставить на 10 минут, а тогда стереть тряпкой. От плесени хорошо помогает спирт с несколькими каплями глицерина. Раствор оставьте на час, а потом смойте чистой водой.
В случае, если плесень только начала появляться – воспользуйтесь маслом чайного дерева. Смешайте 1 чайную ложку соли и 2 миллиграмма масла, разведите их в 100 миллиграммах воды, а тогда полученный раствор распылите на поверхности и не смывайте.
Для того, чтобы понять, какой метод лучше всего подходит именно вам, попробуйте применить каждый из них, чтобы наглядно увидеть эффективность.