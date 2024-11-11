Забиту трубу можна прочистити за лічені хвилин: чим її треба залити

Засмічений стік призводить до того, що вода дуже повільно сходить й через це на кухні утворюється неприємний запах. Втім є один лайфхак, який допоможе досить швидко позбутися від цієї проблеми. Для його застосування вам знадобляться домашні інгредієнти.

Труби забиваються дуже часто, втім не завжди є під руками спеціальний засіб для прочищення, тому слід скористатися засобом, які ви зможете зробити самостійно, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку judygilroy.

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Його досить легко приготувати, оскільки він складається з доступних інгредієнтів, які є в кожного вдома.

Чим простити забиту трубу

Для засобу вам потрібно 1 склянку харчової соди, 2 склянки оцту та лимонний сік для усунення запахів. Склянку соди потрібно засипати в каналізацію. Вона діє як м’який абразив, тож допоможе розчинити накопичення бруду та жиру.

Після цього залийте у стік дві склянки оцту. Кислий склад оцту сприяє реакції з содою й підсилює процес очищення. Ви маєте побачити шипіння, яке відбудеться через взаємодію двох інгредієнтів.

Далі треба накрити стік пробкою й залишити на 15 хвилин, щоб реакцію розчинила засмічення. Після зазначеного часу тканину треба зняти й повільно влити в стік гарячу воду. Фахівці радять використовувати навіть кип’яток, який варто попередньо загріти в чайнику. Гаряча вода вимиє залишки засмічення.

Після очищення забитої труби може залишитися неприємний запах, тож вичавіть трохи лимонного соку, який навіть залишить приємний аромат на кухні.

Як очистити забиту трубу: дивіться відео

Засіб на основі соди й оцту є нічим не гіршим, ніж хімічні засоби. Він також здатен ефективно очистити труби й легкий у домашньому приготуванні, оскільки для нього знадобляться копійчані інгредієнти.