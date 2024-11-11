Забитую трубу можно прочистить за считанные минуты: чем ее надо залить

Засоренный сток приводит к тому, что вода очень медленно сходит и поэтому на кухне образуется неприятный запах. Впрочем есть один лайфхак, который поможет достаточно быстро избавиться от этой проблемы. Для его применения вам понадобятся домашние ингредиенты.

Трубы забиваются очень часто, впрочем не всегда есть под руками специальное средство для прочистки, поэтому следует воспользоваться средством, которые вы сможете сделать самостоятельно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу judygilroy.

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Его достаточно легко приготовить, поскольку он состоит из доступных ингредиентов, которые есть у каждого дома.

Чем простить забитую трубу

Для средства вам нужно 1 стакан пищевой соды, 2 стакана уксуса и лимонный сок для устранения запахов. Стакан соды нужно засыпать в канализацию. Она действует как мягкий абразив, поэтому поможет растворить накопления грязи и жира.

После этого залейте в сток два стакана уксуса. Кислый состав уксуса способствует реакции с содой и усиливает процесс очистки. Вы должны увидеть шипение, которое произойдет из-за взаимодействия двух ингредиентов.

Далее надо накрыть сток пробкой и оставить на 15 минут, чтобы реакцию растворила засоры. После указанного времени ткань надо снять и медленно влить в сток горячую воду. Специалисты советуют использовать даже кипяток, который стоит предварительно загреть в чайнике. Горячая вода вымоет остатки засора.

После очистки забитой трубы может остаться неприятный запах, поэтому выжмите немного лимонного сока, который даже оставит приятный аромат на кухне.

Как очистить забитую трубу: смотрите видео

Средство на основе соды и уксуса является ничем не хуже, чем химические средства. Оно также способно эффективно очистить трубы и легкое в домашнем приготовлении, поскольку для него понадобятся копеечные ингредиенты.