Напередодні свят особливо важливо поприбирати так, щоб у домі не залишилося навіть пилинки, повідомляє 24 Канал. І досягти такого ефекту дуже просто: потрібно протирати поверхні не звичайною водою, а особливим розчином.

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Що робити, щоб пил не осідав?

Якщо вам здається, що пил осідає на поверхні наступної ж миті після того, як ви його протерли, це може означати, що ви припускаєтеся кількох помилок у прибиранні. І перша з них – це неправильна черговість. Починати протирати пил завжди потрібно зверху і поступово спускатися до підлоги, інакше він буде опадати знову і знову.

Та якщо ви переконані, що все робите правильно, а пилу в домі все ще багато, тоді можна скористатися простим лайфхаком, який використовують у готелях та музеях, аби поверхні завжди залишалися блискучими та чистими.



Протирати пилюку потрібно спеціальним розчином / Фото Pexels

Всього один дешевий засіб може за мить зменшити кількість пилу у повітрі: втім, його потрібно використовувати не концентрованим, а розводити у воді для прибирання пилу. Ще один плюс – цей засіб точно вже є у вас вдома, тож вам навіть не доведеться нічого купувати.

На поверхню ганчірки для протирання пилу, або ж у воду потрібно крапнути трохи гліцерину – цей розчин допоможе вам набагато ефективніше та швидко проводити прибирання. Але якщо гості вже на порозі, а гліцерину вдома немає, тоді можна використати й інший метод – додати у воду трохи кондиціонера для білизни.

Він діятиме не гірше, і на поверхні точно не буде осідати пил. А для очищення пилу зі скляних предметів можна скористатися розчином води та оцту.