Кому не можна їсти мед: 5 несподіваних категорій людей

Мед – це надзвичайно смачний продукт, який можна використовувати і в випічці, і в іншій кулінарії. Та все ж є кілька категорій людей, яким краще утриматися від цих солодощів.

Для більшості людей мед є цілком безпечною їжею, а деякі навіть переконують, що він може принести чимало користі. Втім, докторка медичних наук Пунама Сачдева стверджує, що для деяких людей цей продукт може принести і деякі проблеми зі здоров'ям.

Цікаво Зачіска виглядатиме на всі сто: про ці правила миття голови знають одиниці

Чим мед корисний

Хоча в меді ви й не знайдете багато поживних речовин, деякі вважають мед досить корисним. Доказів цьому, втім, мало або й зовсім немає, але дослідження підтверджують деякий позитивний вплив продукту, наприклад:

протизапальну дію;

полегшення кашлю в дітей;

загоєння ран та опіків;

зниження рівня холестерину.

Кому не можна їсти мед

Та не бракує у вживанні меду й ризиків. Зокрема, не можна давати мед немовлятам, що не досягли року. Річ у тому, що мед містить частинки пилу, які можуть переносити Clostridium botulinum – бактерії, що викликає ботулізм.

Через те, що імунна система дітей тільки розвивається, спори можуть спричинити дитячий ботулізм, а вже він може призвести до багатьох захворювань. Та використання меду для приготування їжі може бути цілком безпечним, адже термічна обробка знищує більшість бактерій.

Дитячий ботулізм – це рідкісне, але дуже серйозне захворювання, яке може вражати нерви дитини.

Ще одна категорія людей, якій варто утриматися від вживання меду – це люди, які мають алергії. Попри те, що алергія на мед також не зустрічається часто, вона все ж буває. І спричинена вона бджолиним пилком у меді – суміші пилку та травних ферментів бджоли.



Мед може спричинити алергію / Фото Pexels

Ось кілька симптомів алергії на мед:

хрипи;

запаморочення;

непритомність;

нудота;

надмірна пітливість.

Втім, є ще кілька вразливих категорій людей – меду, наприклад, варто уникати людям, які мають проблеми з печінкою, підвищений тиск та гіпертонію. Окрім того, якщо ви хочете схуднути, тоді споживання меду також варто обмежити, адже продукт досить калорійний.