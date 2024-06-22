Кому не можна їсти мед: 5 несподіваних категорій людей
Джерело:WebMD
Мед – це надзвичайно смачний продукт, який можна використовувати і в випічці, і в іншій кулінарії. Та все ж є кілька категорій людей, яким краще утриматися від цих солодощів.
Для більшості людей мед є цілком безпечною їжею, а деякі навіть переконують, що він може принести чимало користі. Втім, докторка медичних наук Пунама Сачдева стверджує, що для деяких людей цей продукт може принести і деякі проблеми зі здоров'ям.
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Чим мед корисний
Хоча в меді ви й не знайдете багато поживних речовин, деякі вважають мед досить корисним. Доказів цьому, втім, мало або й зовсім немає, але дослідження підтверджують деякий позитивний вплив продукту, наприклад:
- протизапальну дію;
- полегшення кашлю в дітей;
- загоєння ран та опіків;
- зниження рівня холестерину.
Кому не можна їсти мед
Та не бракує у вживанні меду й ризиків. Зокрема, не можна давати мед немовлятам, що не досягли року. Річ у тому, що мед містить частинки пилу, які можуть переносити Clostridium botulinum – бактерії, що викликає ботулізм.
Через те, що імунна система дітей тільки розвивається, спори можуть спричинити дитячий ботулізм, а вже він може призвести до багатьох захворювань. Та використання меду для приготування їжі може бути цілком безпечним, адже термічна обробка знищує більшість бактерій.
Дитячий ботулізм – це рідкісне, але дуже серйозне захворювання, яке може вражати нерви дитини.
Ще одна категорія людей, якій варто утриматися від вживання меду – це люди, які мають алергії. Попри те, що алергія на мед також не зустрічається часто, вона все ж буває. І спричинена вона бджолиним пилком у меді – суміші пилку та травних ферментів бджоли.
Мед може спричинити алергію / Фото Pexels
Ось кілька симптомів алергії на мед:
- хрипи;
- запаморочення;
- непритомність;
- нудота;
- надмірна пітливість.
Втім, є ще кілька вразливих категорій людей – меду, наприклад, варто уникати людям, які мають проблеми з печінкою, підвищений тиск та гіпертонію. Окрім того, якщо ви хочете схуднути, тоді споживання меду також варто обмежити, адже продукт досить калорійний.