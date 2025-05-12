Чим обробити абрикос навесні: дачники розкрили головні секрети

Такий фруктовий саджанець як абрикос, є доволі вимогливим у догляді. Для забезпечення рясного та якісного урожаю, потрібно дерево підживити та обробити від ймовірних шкідників.

Підживлення, полив та обробка є трьома найважливішими складниками догляду, який дозволить отримати чудовий урожай абрикосів, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію".

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Підживлення

До середини травня абрикоси треба підживити азотними добривами, які добре впливають на ріст пагонів. Найкращим вибором буде комплексне мінеральне добриво. На один метр квадратний знадобиться 30 грамів добрива у рідкому вигляді. Навколо дерева треба зробити заглибину 50 сантиметрів та налити всередину добриво.

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Полив

Щоб абрикоси давали хороший урожай, їх неодмінно треба підливати. У травні це рекомендовано робити під час інтенсивного росту, а в липні – за два тижні до того, як дозріють плоди.

На один полив деревам від 3 до 5 років потрібно мінімум 5 відер води, а вже абрикосам від 7 років – 12 відер. Найкраще підливати дерева вранці чи ввечері, коли не буде прямого сонця.



За абрикосом потрібен належний догляд / Фото Pexels

Боротьба зі шкідниками

Дачники радять захищати абрикос від шкідників аналогічно, як і всі інші рослини. Щоб захистити абрикос від личинок малинового жука, варто обробити дерево розчином соди. У 10 літрах води потрібно розмішати 2 столові ложки соди.

Якщо листя буде скручуватися, тоді треба використати настій з лушпиння цибулі. До 5 літрів окропу треба додати 200 грамів лушпиння, настояти добу й обприскати цим розчином кущі.

Важливий момент! Щоб ягоди не почали осипатися, полив треба припинити за два тижні до дозрівання плодів. Тоді дерево направить всі соки в ягоди, тож вони стануть солодкими та соковитими.