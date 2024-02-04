У магазинах з побутовою хімією можна знайти професійні засоби, які впораються з нагаром на поверхні праски – це олівець та рідина. Олівець досить простий у використанні.

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Олівець для видалення нагару

Нанесіть його на поверхню розігрітої праски. Під дією температури він почне плавитися, розчиняючи нагар та частинки пригорілих волокон. Потім праску остудіть та акуратно видаліть залишки за допомогою сухої тканини.

Рідина для видалення нагару

Рідина для чищення праски допоможе видалити накип зсередини. Налийте її у резервуар для води, розігрійте її добре, вимкніть та залишіть на 10-15 хвилин у горизонтальному положенні. Після цього злийте розчин та протріть прилад чистою та вологою ганчіркою.

Та якщо вам треба почистити праску терміново в домашніх умовах, то можна скористатися лимонною кислотою, зубною пастою та содою.



Найкращі методи для видалення нагару з праски / Фото Pexels

Лимонна кислота для видалення нагару

Змішайте лимонну кислоту з теплою водою в пропорції 1:1 та залийте в резервуар для води, розігрівши попередньо праску. Зачекайте 10 хвилин, а тоді увімкніть режим відпарювання та проженіть рідину через відпарювач.

Під час цього методу видалення нагару може виділятися неприємний запах, тому застосовуйте цей метод в добре провітрюваному приміщенні.

Зубна паста і сода для видалення нагару

Приготуйте суміш на основі зубної пасти та соди. Нагрійте праску до середньої температури та нанесіть розчин на теплу поверхню. Після того, як суміш трохи постоїть, зітріть нагар зубною щіткою чи губкою. Залишки протріть вологою ганчіркою.