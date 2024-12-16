Якщо ви перете білу постільну білизну з темнішими речима, то з часом вона може стати тьмяною, пише 24 Канал з посиланням на Express. Окрім того, постільна білизна навіть може мати жовтуватий відтінок через контакт тіла з потом.

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Також до зміни кольору білих простирадл може призвести регулярне використання лосьйонів чи косметики. Білий оцет може освітлити постільну білизну, але за словами експертів, є ще один ідеальний натуральний очисник, про який більшість могли й не знати.

Чим відіпрати білий одяг

Чудовим природним відбілювачем є лимон, який здатен зробити простирадла ще білішими. Лимонний сік залишає доволі приємний цитрусовий аромат, тож підійде для тих, хто любить пахучі простирадла.

Освітлити простирадла лимоном можна двома способами. У першому випадку варто взяти сік й додати його в пральну машинку разом з миючим засобом й запустити звичайне прання.



Білі простирадла можна легко відіпрати / Фото Pexels

Для іншого методу, потрібно 0,5 склянки лимонного соку змішати з 4 літрами гарячої води й замочити в розчині простирадла на 30 хвилин. Далі простирадла треба вкинути в пральну машину й випрати у звичайному циклі.

Перший варіант чудово підходить для всіх простирадл, а другий метод не підходить для шовкових простирадл.

Більшість з нас звикли використовувати відбілювач для постільної білизни, але експерти не рекомендують її використовувати, оскільки взаємодія хлору із залишками поту може залишити жовті плями. Хлорний засіб треба використовувати лише після першого звичайного прання, а вже під час другого прання використовувати відбілюючий засіб.