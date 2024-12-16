Если вы стираете белое постельное белье с темными вещами, то со временем оно может стать тусклым, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Кроме того, постельное белье даже может иметь желтоватый оттенок из-за контакта тела с потом.

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Также к изменению цвета белых простыней может привести регулярное использование лосьонов или косметики. Белый уксус может осветлить постельное белье, но по словам экспертов, есть еще один идеальный натуральный очиститель, о котором большинство могли и не знать.

Чем отстирать белую одежду

Замечательным природным отбеливателем является лимон, который способен сделать простыни еще белее. Лимонный сок оставляет довольно приятный цитрусовый аромат, поэтому подойдет для тех, кто любит пахучие простыни.

Осветлить простыни лимоном можно двумя способами. В первом случае стоит взять сок и добавить его в стиральную машинку вместе с моющим средством и запустить обычную стирку.



Белые простыни можно легко отстирать / Фото Pexels

Для другого метода, нужно 0,5 стакана лимонного сока смешать с 4 литрами горячей воды и замочить в растворе простыни на 30 минут. Далее простыни надо бросить в стиральную машину и постирать в обычном цикле.

Первый вариант прекрасно подходит для всех простыней, а второй метод не подходит для шелковых простыней.

Большинство из нас привыкли использовать отбеливатель для постельного белья, но эксперты не рекомендуют его использовать, поскольку взаимодействие хлора с остатками пота может оставить желтые пятна. Хлорное средство надо использовать только после первой обычной стирки, а уже во время второй стирки использовать отбеливающее средство.