Все дуже просто: як видалити губну помаду з одягу

Губні помади є різними, деякі масні та стійкі вироби не так вже й легко відіпрати. Однак деякі секрети дозволять вам зрозуміти, як швидко та легко позбутися від косметичного засобу.

Через олійну формулу помади є стійкими та мають високу пігментованість. Саме тому виводити плями не так вже й легко. Важливо лише пам’ятати, що пляму не варто терти руками, тому краще перейти до її виведення.

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Уникайте агресивних хімічних засобів на таких делікатних тканинах як шовк, атлас чи замша.

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Помада легко виводиться з одягу / Фото Pexels

Як видалити пляму від помади

Дуже обережно пласкою стороною ножа для масла видаліть посаду з одягу. Тертя уникайте, аби не погіршити пляму. Наступним етапом є точкова обробка засобом для миття посуду.

Нанесіть чайну ложку рідини на пляму та залишіть на 30 хвилин. Після цього пляму потріть м’якою щіткою. Після цього одяг треба замочити у мисці з теплою водою.

Залишіть річ на годину, а для кращого результату – на всю ніч, а потім виперіть одяг, як зазвичай. Для кращої ефективності додавайте оцет до прального порошку. Сушити одяг краще на свіжому повітрі, оскільки тепло від сушарки може закріпити залишки плями, якщо пігмент в’ївся у волокна.

Щоб швидко видалити пляму від помади з одягу, варто нанести спирт на ватний диск та протерти ним пляму. Рідина здатна швидко позбавити одяг від помади.