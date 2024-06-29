Знавці зірок переконані, що космічні тіла можуть дуже сильно впливати на людей та їхній стан. Тож для того, аби усі процедури краси у липні вдалися якнайкраще, вам варто спланувати їх відповідно до руху Місяця. Поради 24 поділилися вдалими для цього днями.

Цікаво Місячний календар городника на липень: що треба посіяти, аби урожай був аж до осені

Коли потрібно ходити до косметолога у липні

Для того, щоб спланувати походи до косметолога та на манікюр, потрібно знати, коли настають які фази Місяця.

Новий Місяць – 17 липня.

– 17 липня. Повний Місяць – 3 липня.

– 3 липня. Зростаючий Місяць – 1, 2 липня – 18 – 31 липня.

– 1, 2 липня – 18 – 31 липня. Спадний Місяць – 4 – 16 липня.

Якщо ви шукаєте вдалі дні для видалення пігментних плям чи бородавок, тоді це 12, 18, 19 та 22 липня. В ці дні процедури пройдуть без зайвих проблем та не принесуть складнощів, а результат вас приємно вразить.

Також потрібно знати, коли в липні можна братися за фарбування волосся та його стрижку: для цього підійде 3, 12, 15, 18-22, 31 липня. В інші дні стрижка може вдатися не так добре, а волосся ростиме повільніше.

3 липня буде найкращим варіантом, адже чимало людей вірять, що повня – це час, який найкраще підходить для стрижки волосся. Воно буде добре рости, а зачіска виглядатиме шовковистою та здоровою.

Коли робити манікюр у липні

Невдало обрана дата для манікюру чи педикюру може призвести до того, що нігті стануть ламкими, а лак відлущиться набагато швидше, ніж ви очікували. Втім, якщо ви оберете дати відповідно до місячного календаря, такого прикрого результату вдасться уникнути.

Найкращі дати для манікюру в липні – це 12, 18, 19, 22, 31 числа.