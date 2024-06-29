Знатоки звезд убеждены, что космические тела могут очень сильно влиять на людей и их состояние. Поэтому для того, чтобы все процедуры красоты в июле удались лучше, вам стоит спланировать их в соответствии с движением Луны. Porady 24 поделились лучшими днями.

Интересно Лунный календарь огородника на июль: что надо посеять, чтобы урожай был до осени

Когда нужно ходить к косметологу в июле

Для того, чтобы спланировать походы к косметологу и на маникюр, нужно знать, когда наступают какие фазы Луны.

Новая Луна – 17 июля.

– 17 июля. Полнолуние – 3 июля.

– 3 июля. Растущая Луна – 1, 2 июля – 18 – 31 июля.

– 1, 2 июля – 18 – 31 июля. Убывающая Луна – 4 – 16 июля.

Если вы ищете удачные дни для удаления пигментных пятен или бородавок, тогда это 12, 18, 19 и 22 июля. В эти дни процедуры пройдут без лишних проблем и не принесут сложностей, а результат вас приятно удивит.

Также нужно знать, когда в июле можно браться за окрашивание волос и их стрижку: для этого подойдет 3, 12, 15, 18-22, 31 июля. В другие дни стрижка может удаться не так хорошо, а волосы будут расти медленнее.

3 июля будет лучшим вариантом, ведь многие верят, что полнолуние – это время, которое лучше всего подходит для стрижки волос. Они будут хорошо расти, а прическа будет выглядеть шелковистой и здоровой.

Когда делать маникюр в июле

Неудачно выбранная дата для маникюра или педикюра может привести к тому, что ногти станут ломкими, а лак отшелушится гораздо быстрее, чем вы ожидали. Впрочем, если вы выберете даты в соответствии с лунным календарем, такого неприятного результата удастся избежать.

Лучшие даты для маникюра в июле – это 12, 18, 19, 22, 31 числа.