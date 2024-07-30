Все очень просто: как удалить губную помаду с одежды

Губные помады бывают разными, некоторые жирные и стойкие изделия не так уж и легко отстирать. Однако некоторые секреты позволят вам понять, как быстро и легко избавиться от косметического средства.

Из-за масляной формулы помады являются устойчивыми и имеют высокую пигментированность. Именно поэтому выводить пятна не так уж и легко. Важно лишь помнить, что пятно не стоит тереть руками, поэтому лучше перейти к его выведению.

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Избегайте агрессивных химических средств на таких деликатных тканях как шелк, атлас или замша.

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Помада легко выводится с одежды / Фото Pexels

Как удалить пятно от помады

Очень осторожно плоской стороной ножа для масла удалите должность с одежды. Трения избегайте, чтобы не ухудшить пятно. Следующим этапом является точечная обработка средством для мытья посуды.

Нанесите чайную ложку жидкости на пятно и оставьте на 30 минут. После этого пятно потрите мягкой щеткой. После этого одежду надо замочить в миске с теплой водой.

Оставьте вещь на час, а для лучшего результата – на всю ночь, а затем постирайте одежду, как обычно. Для лучшей эффективности добавляйте уксус к стиральному порошку. Сушить одежду лучше на свежем воздухе, поскольку тепло от сушилки может закрепить остатки пятна, если пигмент въелся в волокна.

Чтобы быстро удалить пятно от помады с одежды, стоит нанести спирт на ватный диск и протереть им пятно. Жидкость способна быстро избавить одежду от помады.