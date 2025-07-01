Краще за оцет та соду: чим вимити стійкий жир з духовки

Дверцята духовки можуть бути вкриті рясно жиром, тому для того, щоб повернути їм гарний вигляд, варто вдатися до простого лайфхаку, без використання звичного для нас оцту та соди.

Господині часто кажуть, що сода та оцет є найкращими засобами для видалення жиру з духовки, втім в мережі шириться інший метод, який є нічим не гіршим від звичних для нас засобів, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Цей продукт є у кожного: як легко позбутися запаху у холодильнику

Навіть дверцята духовки, що вкриті сильним нашаруванням жиру, можна відчистити до блискучого вигляду.

Чим відмити жир з духовки

В особливо запущених випадках, навіть суміш харчової соди та оцту не допоможе позбутися стійких плям на склі духовки. Впоратися із забрудненням допоможуть кристали соди. Вони чудово борються з жиром, розчиняючи й виводячи стійкі та пригорілі залишки їжі.

До речі, знайти кристали соди за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Для ретельного очищення можна зробити потужний розчин з кристалічної соди або щедро розпорошити її на дверцята й внутрішню частину духовки. Кристалам потрібно залишити на 20 хвилин, щоб вони подіяли, а тоді протерти духовку.



Духовку можна легко відмити / Фото Pexels

Якщо деякі плями все ж таки залишаться, тоді потрібно повторити процес, використовуючи сухі кристали соди як абразив, добре протерши місця ганчіркою.

До речі, нещодавно ми розповіли, як ефективно відіпрати штори.

Добре очищує дверцята духовки звичайний лимон. Поріжте один цитрусовий та покладіть в миску з водою. Духовку розігрійте до 200°C, залишивши миску всередині на 30 хвилин. Пара з лимонів буде розм’якшувати наліт та видаляти пригорілі залишки їжі. Цей метод підходить не лише для духовки, але й для мікрохвильової печі.