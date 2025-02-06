Нагар є найстійкішим брудом на сковорідці, тому впоратися з ним не зовсім легке завдання, пише 24 Канал. Відчищати його часом довго та проблемно, втім цілком можливо, якщо знати, що саме дає потрібний ефект. Ці методи не пошкодять поверхню, а зроблять її блискучою наче нову.

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Лише будьте обережними зі сковорідкою з тефлоновим покриттям, оскільки її дуже легко пошкодити.

Очищення содою та оцтом

Сода та оцет добре очищують нагар, тому для приготування розчину візьміть 100 грамів соди та 50 грамів оцту й змішайте у глибокій ємності. Рідину нанесіть на те місце, де є нагар на сковорідці й залишіть на 20 хвилин, щоб кашка добре проникнула в шари бруду й легко відійшла. Для стійкого нагару сковорідку треба залишити в окропі на ніч.

Після того, як сковорідка буде очищена від нагару, використовуйте засіб для миття посуду з металевою щіткою, щоб позбутися залишків нагару й видалити залишки соди, оцту та бруду. Від запаху оцту допоможе позбутися кам’яна сіль, якою треба потерти посуд.

Перекис водню та сода

Змішайте соду з перекисом водню до кашоподібного стану. Далі розігрійте сковорідку на плиті, зніміть з вогню й акуратно нанесіть суміш на забруднені ділянки. Через 15 хвилин нагар треба прибрати м’якою губкою та зубною щіткою.



Вивести нагар можна досить швидко / Фото Pexels

Картопляний крохмаль

Для сковорідки з антипригарним покриттям можна використовувати картопляний крохмаль. Потрібно у 200 міліграмів води насипати 3 столові ложки крохмалю й поставити сковорідку з розчином кипіти на плиту на 25 хвилин. Після того, як вона остигне, витріть губкою й сполосніть водою.

Сода

Легкого нагару можна позбутися за допомогою спирту. Очистити забруднення можна завдяки ватним дискам чи м’якою ганчіркою.

Кальцинова сода

Сковорідку змочіть теплою водою й нанесіть кальцинову соду так, щоб вона покривала повністю забруднення. Тоді обережно потріть м’якою губкою й залишіть на годину для покращення результату.