Що робити, якщо двері душової в нальоті: дивовижні лайфхаки, від яких ви будете в захваті

Всі знайомі з неестетичним виглядом дверей душової кабіни. Та для того, щоб впоратися з цим завданням, зовсім не обов’язково купувати хімічні засоби. Можна зробити розчин для чищення дверей самостійно з натуральних інгредієнтів.

Чимало людей не люблять використовувати в побуті відбілювач, хлор чи аміак. Вони мають специфічний різкий запах, тож можете скористатися одним із них або ж перевірити дієвість засобу почергово.

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Чим відмити наліт з дверей у душі

Оцет

Налийте у пластикову пляшку 0,5 літрів води та додайте 2 столові ложки оцту. Розпорошіть рідину по поверхні скла пульверизатором та залишіть на 30 хвилин. Після цього змийте чистою водою.

Лимонна кислота

Додайте у 0,5 літрів води пакетик лимонної кислоти та розпорошіть по склу. Цей метод миття бореться з кальцинованими відкладеннями, які утворюються через сильну жорсткість води.



Двері душової можна легко відмити / Фото Unsplash

Нашатирний спирт

Одну столову ложку нашатирного спирту треба розвести в 1 літрі води. Змочіть в цьому розчині м’яку тканину та ретельно протріть нею скло.

Перекис водню

Протирайте скло паперовим рушником, попередньо рясно змочивши його перекисом водню.

Спирт і гліцерин

У склянці води розведіть 5 крапель нашатирного спирту та 0,5 літрів рідкого гліцерину. Тоді повитирайте цим розчином скло. Після такої обробки воно буде забруднюватися повільніше.

Найкраще використовувати для витирання скляних дверей у ванній чи душі бавовняні серветки, які виготовлені з мікрофібри. Для того, щоб додати блиск зовнішній стороні душової кабінки, протирайте скло м’якою тканиною, змоченою в рідині для миття скла.

Зверніть увагу, що після приймання душу, двері треба ополіскувати теплою водою та насухо витирати. Таким чином вам вдасться уникнути розводів.