Что делать, если дверь душевой в налете: удивительные лайфхаки, от которых вы будете в восторге

Все знакомы с неэстетичным видом дверей душевой кабины. Но для того, чтобы справиться с этой задачей, совсем не обязательно покупать химические средства. Можно сделать раствор для чистки дверей самостоятельно из натуральных ингредиентов.

Многие люди не любят использовать в быту отбеливатель, хлор или аммиак. Они имеют специфический резкий запах, поэтому можете воспользоваться одним из них или проверить действенность средства поочередно.

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Чем отмыть налет с дверей в душе

Уксус

Налейте в пластиковую бутылку 0,5 литров воды и добавьте 2 столовые ложки уксуса. Распылите жидкость по поверхности стекла пульверизатором и оставьте на 30 минут. После этого смойте чистой водой.

Лимонная кислота

Добавьте в 0,5 литров воды пакетик лимонной кислоты и распылите по стеклу. Этот метод мытья борется с кальцинированными отложениями, которые образуются из-за сильной жесткости воды.



Двери душевой можно легко отмыть / Фото Unsplash

Нашатырный спирт

Одну столовую ложку нашатырного спирта надо развести в 1 литре воды. Смочите в этом растворе мягкую ткань и тщательно протрите ею стекло.

Перекись водорода

Протирайте стекло бумажным полотенцем, предварительно обильно смочив его перекисью водорода.

Спирт и глицерин

В стакане воды разведите 5 капель нашатырного спирта и 0,5 литров жидкого глицерина. Тогда повытирайте этим раствором стекло. После такой обработки оно будет загрязняться медленнее.

Лучше всего использовать для вытирания стеклянных дверей в ванной или душе хлопчатобумажные салфетки, которые изготовлены из микрофибры. Для того, чтобы придать блеск внешней стороне душевой кабинки, протирайте стекло мягкой тканью, смоченной в жидкости для мытья стекол.

Обратите внимание, что после принятия душа, двери надо ополаскивать теплой водой и насухо вытирать. Таким образом вам удастся избежать разводов.