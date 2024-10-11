Засіб для миття посуду добре миє тарілки від їжі, однак спеціальні ємкості для запікання з жирними залишками чи посуд з прилиплою їжею, відмити не так просто, пише "ТСН".

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Чим помити посуд замість миючого засобу

Якщо магазинний засіб не здатен впоратися, тоді від старих та масних плям використовуйте старий оцет. Все, що треба зробити – це додати 2 столові ложки в рідину для миття посуду. Завдяки цій маніпуляції каструлі та сковорідки вдасться відмити досить швидко. Оцет розчиняє жир за лічені секунди.

Інколи на обробній дошці можуть залишатися плями від жиру чи поганий запах від риби, який в’ївся в поверхню. У такому випадку треба скористатися лимонною кислотою чи свіжим лимоном. Його треба розрізати навпіл та протерти ним поверхню. Змивати дошку одразу не потрібно, зачекайте 15 хвилин, а тоді промийте під проточною водою.



Оцет допомагає розщеплювати жир / Фото Pexels

Якщо ж на тарілках чи сковорідці є старі засохлі плями, то відмити посуд можна за допомогою чайних пакетиків. Посуд треба помістити в глибокий тазик з гарячою водою та вкинути всередину кілька чайних пакетиків. Залишіть все відмокати на кілька годин, а тоді просто помийте. Застарілі плями та жир зійдуть досить швидко.