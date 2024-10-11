Средство для мытья посуды хорошо моет тарелки от еды, однако специальные емкости для запекания с жирными остатками или посуду с прилипшей пищей, отмыть не так просто, пишет "ТСН".

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Чем помыть посуду вместо моющего средства

Если магазинное средство не способно справиться, тогда от старых и жирных пятен используйте старый уксус. Все, что надо сделать – это добавить 2 столовые ложки в жидкость для мытья посуды. Благодаря этой манипуляции кастрюли и сковородки удастся отмыть достаточно быстро. Уксус растворяет жир за считанные секунды.

Иногда на разделочной доске могут оставаться пятна от жира или плохой запах от рыбы, который въелся в поверхность. В таком случае надо воспользоваться лимонной кислотой или свежим лимоном. Его надо разрезать пополам и протереть им поверхность. Смывать доску сразу не нужно, подождите 15 минут, а потом промойте под проточной водой.



Уксус помогает расщеплять жир / Фото Pexels

Если же на тарелках или сковородке есть старые засохшие пятна, то отмыть посуду можно с помощью чайных пакетиков. Посуду надо поместить в глубокий тазик с горячей водой и бросить внутрь несколько чайных пакетиков. Оставьте все отмокать на несколько часов, а потом просто помойте. Застарелые пятна и жир сойдут достаточно быстро.