Відмити руки від молодої картоплі – легко: допоможуть копійчані засоби

Чистка молодої картоплі залишає на руках темний наліт. З цим не завжди може впоратися звичайне мило, тому радимо скористатися кількома лайфхаками, які допоможуть повернути природний колір рук.

Молода картопля зафарбовує руки через наявність у шкірці речовини, яка є барвником, пише 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Чим відмити руки від молодої картоплі

Саме тому перед чищенням молодих картоплин, варто одягати захисні рукавички. Якщо все ж таки про них ви забули, чи не мали їх вдома, то руки можна відмити за допомогою перевірених методів.

Сода

Звичайна харчова сода здатна чудово очистити руки від плям. Спочатку замочіть їх у теплій воді, а тоді посипте содою й трохи потріть м’якою щіткою, щоб барвник краще відійшов.

Мильна суміш

Натріть 50 грамів господарського мила й додайте половину літра води, а тоді змішайте все й додайте до рідини дві таблетки гідропериту. Отриману суміш нанесіть на шкіру приблизно на 20 хвилин, а тоді змийте й зволожте руки кремом.



Лайфхаки, які здатні відмити руки від картоплі / Фото Pexels

Лимонна кислота чи сік лимона

Натріть руки лимоном або лимонною кислотою й змийте водою. Після цього вимийте їх та нанесіть захисний крем.

Помідор

Цей метод багатьох може здивувати, але помідор справді допомагає позбутися від плям після чищення молодої картоплі. Потрібно нанести на шкіру сік помідора й залишити на 10 хвилин, а тоді помити водою.

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Вазелін

Скористайтеся вазеліном, щоб відмити руки від барвника. Як альтернативу можна використати гліцерин чи гідрофільну олію. Потримайте засоби на руках кілька хвилин, а тоді вимийте їх добре з милом.