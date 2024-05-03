Та й загалом кава у кав’ярнях смакує набагато краще, ніж вдома. Секрет криється у правильно підібраному, професійному обладнанні.

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Разом з українським виробником кави Gemini 24 Канал розповість, чим відрізняється професійне кавове обладнання від домашнього та як вибір техніки впливає на смак кави.

Професійні та домашні кавомашини: різновиди

Кавова машина та кавоварка для дому – це два пристрої, без яких важко уявити приготування еспресо. Та попри схожу функцію суть кожного із них абсолютно різна. Це проявляється у вартості, експлуатації та кінцевому призначенні. До того ж кожен тип обладнання має свої різновиди.

У кав’ярнях використовують професійні пристрої, які поділяються на напівавтоматичні, автоматичні чи суперавтоматичні еспресо-машини. Вони мають попередньо запрограмовані параметри, які оптимізують процес приготування кави.

У напівавтоматичних еспресо-машинах бариста починає і зупиняє потік води. Сам прилад відповідає за регуляцію тиску. Цей тип машин популярний у багатьох комерційних установках та невеличких кав’ярнях, де готують coffee to go.

Більш зручним варіантом є автоматичні кавоварки. Вони особливі тим, що дозволяють запрограмувати наявні кнопки на певний рецепт приготування кави. Це робить їх ідеальним варіантом для закладів з великим потоком гостей.

Суперавтомати, які часто називають машинами "від зерна до чашки" мають більше автоматизованих функцій. Ці машини покривають весь процес. Вони змелюють зерна, варять каву, спінюють молоко і готують повноцінне еспресо або напій на його основі.

А ось серед домашніх кавомашин попит зберігається на ріжкові, крапельні, чалдові та капсульні. Їх об’єднує те, що кожен процес має контролювати людина. При використанні обладнання потрібно заправити резервуари – з холодною водою та кавою (або капсулою з зернами), обрати режим. Також самостійно потрібно здійснювати очистку та контролювати стан фільтрів.

Водночас останнім часом все популярнішими стають автоматичні кавоварки для дому. Вони дозволяють не лише приготувати каву, але й зробити пінку для капучино. Проте в більшості моделей цей функціонал досі ручний. Такі варіанти є проміжними й найчастіше встановлюються не на домашніх кухнях і не в закладах, а в офісах, щоб заощадити час працівників та зробити кава-брейки смачнішими.

Що відрізняє домашні кавоварки від професійних кавомашин

Окрім часткової чи повної автоматизації процесів професійні кавомашини мають ряд інших важливих відмінностей. Серед них:

Призначення. Професійні кавові машини призначені для експлуатації в кав’ярнях та ресторанах. Домашні – оптимальний варіант для тих, хто прагне насолоджуватися смачним напоєм, не виходячи з дому.

До слова, кількість людей, які споживають каву вдома, зростає. Згідно з даними Національної асоціації кави "National Coffee Data Trends" за 2023 рік, 82% людей споживають каву саме вдома. Це на 4% більше, ніж у січні 2020 року.

Потужності. Побутові кавоварки – ідеальний пристрій, аби приготувати необхідну кількість кави для сім’ї чи невеликих компаній друзів. Зазвичай за раз вони можуть приготувати 2 – 10 порцій кави. Водночас комерційні прилади розраховані на постійний потік гостей та можуть готувати від 120 до 480 порцій кави на годину. Через це в них передбачений місткий відсік для зберігання води та кави, вища потужність та міцніша конструкція корпусу. Методи заварювання. Професійні кавомашини – це про комбінацію оптимального тиску, точності температури та правильно встановленого часу. В підсумку це дозволяє "витягнути" максимум смаку з зерен. До того ж ці параметри можна регулювати, що дає змогу готувати як насиченішу, так і слабшу каву, відповідно до побажань гостя. Домашні кавомашини натомість пропонують простіші способи заварювання та меншу кількість режимів, через що смак та аромат кави не вдасться підігнати під індивідуальні побажання. Термін експлуатації. Професійне обладнання створене, аби витримувати інтенсивне використання. Тому комплектуючі в них міцніші та довговічніші. А от домашня кавомашина має менший термін придатності й може зношуватися швидше. Обслуговування. Комерційні кавомашини мають:

вбудовані датчики, що стежать за станом техніки,

функцію самоочистки,

систему сповіщення щодо необхідності наповнення бункерів для води та кави.

Водночас домашня кавоварка потребує додаткового догляду, заміни капсул чи чалд.

Габарити. Професійні кавоварки – центральний атрибут кав’ярень. Це впливає і на їхній зовнішній вигляд. Сучасні моделі максимально естетичні та при цьому громіздкі. Не лише, щоб вмістити усі механізми, бойлер для води, портафільтри тощо, але й виділитися на тлі загального інтер’єру. Водночас домашні прилади спроєктовані так, щоб вписатися на кухні, зекономити місце на стільницях та не допустити зайвого візуального шуму. Споживання електроенергії та шум. При заварюванні кави професійне обладнання досить шумне. До того ж воно споживає чимало електроенергії. Це ще один доказ, що таке обладнання не варто використовувати у побуті.

Головна відмінність – ціна

Можна довго перераховувати відмінності професійних машин та домашніх кавоварок. Та все ж однією з найсуттєвіших є ціна.

Професійні кавові машинки є значно дорожчими. Їхня вартість, залежно від виробника, варіюється в середньому від 3 000 до 15 000 євро.

Водночас вартість бюджетних кавоварок – 70 євро, апарати преміум-сегмента обійдуться в 400 євро, що в будь-якому разі значно менше, аніж вартість професійного обладнання.

Безумовно, такі прилади допоможуть приготувати вдома смачну каву. Для цього достатньо правильно налаштувати процес, вибрати якісні кавові зерна, перемолоти їх безпосередньо перед приготуванням кави та використовувати чисту фільтровану або бутильовану воду.

Чи відрізнятиметься смак такої кави від того, що пропонують в закладах? Так. І це логічно. Адже професійне обладнання враховує те, що не під силу навіть найдорожчій кавоварці для дому.

Чим зумовлена висока вартість професійних кавових машин

Дороговизна професійного кавового обладнання зумовлена насамперед його функціональністю, а також – високою якістю кави. Кавова машина за 15 000 євро – це ідеальне вкладення у кавову справу, адже вона дозволить приготувати ідеальний напій з хорошим ароматом, не втрачаючи при цьому мікроелементи, що містяться у кавових зернах.

До того ж така техніка має об'ємні бункери, а резервуари можуть помістити більше зерен. Деякі комерційні кавоварки відразу підключені до водопроводу, щоб забезпечити постійну подачу води для інтенсивного використання. Це дає змогу пришвидшити роботу бариста. А гості без зайвих очікувань отримують смачну, а головне – якісну каву.

Окрім іншого для флагманського обладнання використовують якісніші комплектуючі та механізми. Це робить автоматичні кавові машини більш надійними. А власники закладів зможуть мінімізувати поломки, витрати на ремонт, додаткове обслуговування.

Існує ще одна складова – іміджева. Професійне кавове обладнання підкреслює статус закладу та може привабити клієнтів, які цікавляться технічною стороною кавоваріння. А завдяки кращій якості продукту преміальне обладнання допомагає виділитися серед конкурентів.

Інше кавове обладнання, без якого неможливо уявити кав’ярню

У професійному обладнанні часто вбудовані додаткові функції, наприклад капучинатор. Та попри це у закладах часто встановлені й окремі, додаткові девайси. Насамперед це саме кавомолки. Вартість кожної з них, до речі, теж доволі висока. В середньому коштують такі кавомолки від 1200 євро. Та і це доволі виправдано.

Насамперед власники закладів платять за якість жерновів, які змелюють каву. Адже саме це впливає на помел, його рівномірність і відповідно – на смак готового напою.

Однак навіщо у закладах використовують кілька таких кавомолок? Річ в тім, що кожна із кавомолок забезпечує різний рівень помелу. Одна може бути налаштована на крупний, інша – на дрібний. І щоб постійно не переналаштовувати помел, вигідніше відразу придбати та налаштувати кілька приладів.

Загалом вся справа у різних способах заварювання кави. Наприклад, для еспресо та всіх напоїв на його основі, потрібен дрібний помел, щоб за короткий час отримати хорошу й насичену каву. А от для фільтр-кави, яка заварюється повільно, помел повинен бути крупним. Якщо перемолоти зерна надто мілко, кава вийде різкою на смак, а частина порошку опиниться у чашці, пройшовши крізь фільтр з водою.

Яку кавомашину обрати для дому

Професійна кавомашинана на те і є професійною, щоб використовуватися фахівцями у ресторанах, кав’ярнях та великих компаніях. Купувати такий дорогий пристрій для дому зовсім недоцільно.

У порівнянні з домашніми моделями така техніка складніша у використанні та вимагає певних навичок й може бути незручною без наявності досвіду роботи бариста. Та й загалом для домашнього вжитку не потрібно такого функціоналу, який пропонують професійні кавомашини.

До того ж через дорогу вартість покупка професійного обладнання для домашнього вжитку не є рентабельною, тому для себе достатньо придбати компактнішу, тихішу та економнішу в плані споживання електроенергії кавоварку.

Цілком нормально обирати для домашнього використання доступні варіанти кавових машин, втім ненормально, коли на обладнанні економлять власники закладів. Якісний пристрій – це база, яка забезпечить гостям каву високої якості.