Ніколи не вгадаєте: для чого чайні пакетики залишати біля дверей

Навесні мурахи можуть активно з’являтися в помешканні, тому варто дізнатися про кілька простих та доступних засобів, які допоможуть їх відлякати простим та доступним методом.

Мурахи стають помітними в оселях вже з березня, пише 24 Канал з посиланням на Express. Інколи в будинку вони можуть завести навіть гнізда, тому треба вживати методів ще на початковому етапі, щоб їхня кількість не зросла.

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Як вивести мурах з дому

Чудовим відлякуванням для мурах є звичайні пакетики м’ятного чаю. Природні відлякувачі мають потужну силу та є нічим не гіршими від хімічних засобів, які мають різкий запах та є небезпечними для власників домашніх улюбленців.

Мурахи дуже не люблять запаху м’яти, бо він порушує їхній нюх та ускладнює пошук їжі й дезорієнтовує в пошуках гнізда. Саме пакетик з м’ятним чаєм маскує феромонну комунікацію й сигналізує всім, що помешкання є непридатним для проникнення.



Мурах можна легко вивести з дому / Фото Pexels

Для відлякування, невикористані чайні пакетики з м’яти слід тримати біля щілин, дверних отворів, під побутовими приладами, а також у місцях, де зберігаються продукти.

Навіть одна комаха, яка знаходить їжу, залишає за собою феромонний слід й приваблює сотні інших мурах.

Додатково можна використовувати м’ятну олію. Кілька крапель потрібно додати в миючий розчин та обробити засобом місця, де найчастіше бувають комахи. Розведеною олією м’яти з водою можна протерти кухонні стільниці, підвіконня, раковини та всі зони, де можуть на кухні бути крихти від їжі чи накопичена волога.