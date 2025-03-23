Муравьи становятся заметными в домах уже с марта, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Иногда в доме они могут завести даже гнезда, поэтому надо принимать методы еще на начальном этапе, чтобы их количество не выросло.

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Как вывести муравьев из дома

Отличным отпугивателем для муравьев являются обычные пакетики мятного чая. Природные отпугиватели имеют мощную силу и ничем не хуже химических средств, которые имеют резкий запах и опасны для владельцев домашних любимцев.

Муравьи очень не любят запаха мяты, потому что он нарушает их обоняние и затрудняет поиск пищи и дезориентирует в поисках гнезда. Именно пакетик с мятным чаем маскирует феромонную коммуникацию и сигнализирует всем, что помещение является непригодным для проникновения.



Муравьев можно легко вывести из дома / Фото Pexels

Для отпугивания, неиспользованные чайные пакетики из мяты следует держать у щелей, дверных проемов, под бытовыми приборами, а также в местах, где хранятся продукты.

Даже одно насекомое, которое находит пищу, оставляет за собой феромонный след и привлекает сотни других муравьев.

Дополнительно можно использовать мятное масло. Несколько капель нужно добавить в моющий раствор и обработать средством места, где чаще всего бывают насекомые. Разведенным маслом мяты с водой можно протереть кухонные столешницы, подоконники, раковины и все зоны, где могут на кухне быть крошки от еды или накопленная влага.