Як прибрати неприємний запах з взуття: знадобляться копійчані засоби

У літню пору кросівки після носіння можуть мати доволі специфічний запах. Особливо сильно це відчутно в спеку після тривалого носіння взуття. Розібратися з проблемою можна завдяки кільком елементарним способам.

Коли піт від ніг накопичується всередині взуття, то внутрішня частина стає вологим середовищем для розмноження бактерій, пише 24 Канал. Коли бактерії розщеплюють речовини, що містяться у поті, то створюють рідини, які виділяють неприємний запах.

Читайте також Вивертайте шкарпетки під час прання: ось для чого це робити

Сода

Змішайте 3 столові ложки соди з ложкою крохмалю. Для кращого результату додайте ще трішки ефірної олії. Отриманий порошок розкладіть у дві шкарпетки та зав’яжіть гумками. Залишіть домашній порошок у взутті на ніч, а на ранок неприємного запаху вже не буде.

До речі, знайти засоби для взуття за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Перекис водню

Ватний диск замочіть в перекис водню й натріть взуття зсередини, а після цього лише дайте просохнути.

Чайні пакетики

Візьміть два чайні пакетики та залишіть їх у всередині взуття на ніч. Чайний пакетик діє як абсорбент й вбере всі неприємні аромати.



Поради, які допоможуть вивести поганий запах / Фото Pexels

Лимонний сік

Сік лимона змішайте з водою в рівних частинах й розпорошіть розчин всередину взуття. Суміш здатна прибрати неприємний запах, залишаючи після себе свіжий аромат.

До речі, раніше ми вже пояснювали, як можна очистити брудні кросівки, аби вони виглядали, як новенькі.

Дезодорант для взуття

У магазинах з хімічними засобами продаються спеціальні засоби від неприємного запаху на взутті. Спрей потрібно розпилити на взуття й сморід невдовзі зникне, а взуття буде мати приємний запах від дезодоранту.