Как убрать неприятный запах из обуви: понадобятся копеечные средства

В летнее время кроссовки после ношения могут иметь довольно специфический запах. Особенно сильно это ощутимо в жару после длительного ношения обуви. Разобраться с проблемой можно благодаря нескольким элементарным способам.

Когда пот от ног накапливается внутри обуви, то внутренняя часть становится влажной средой для размножения бактерий, пишет 24 Канал. Когда бактерии расщепляют вещества, содержащиеся в поте, то создают жидкости, которые выделяют неприятный запах.

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Сода

Смешайте 3 столовые ложки соды с ложкой крахмала. Для лучшего результата добавьте еще немного эфирного масла. Полученный порошок разложите в два носка и завяжите резинками. Оставьте домашний порошок в обуви на ночь, а на утро неприятного запаха уже не будет.

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Перекись водорода

Ватный диск замочите в перекись водорода и натрите обувь изнутри, а после этого только дайте просохнуть.

Чайные пакетики

Возьмите два чайных пакетика и оставьте их внутри обуви на ночь. Чайный пакетик действует как абсорбент и впитает все неприятные ароматы.



Советы, которые помогут вывести плохой запах / Фото Pexels

Лимонный сок

Сок лимона смешайте с водой в равных частях и распылите раствор внутрь обуви. Смесь способна убрать неприятный запах, оставляя после себя свежий аромат.

Кстати, ранее мы уже объясняли, как можно очистить грязные кроссовки, чтобы они выглядели, как новенькие.

Дезодорант для обуви

В магазинах с химическими средствами продаются специальные средства от неприятного запаха на обуви. Спрей нужно распылить на обувь и вонь вскоре исчезнет, а обувь будет иметь приятный запах от дезодоранта.