Чистоту дуже важливо підтримувати, тому при найменших проявах плісняви треба одразу братися за вирішення проблеми, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Навіщо сипати чорний одяг перед пранням сіллю: відповідь здивує

Пліснява є особливо помітною в зоні ванної чи душової, а також на швах плитки, стінах чи стелі. Чимало людей звикли користуватися хлором проти цвілі, однак це не зовсім вдалий спосіб виведення цвілі, тому варто скористатися іншим варіантом.

Тут слід розуміти, що хлорний відбілювач здатен на певний час прибрати сіль, але не вб’є її, бо він не може вивести спори, тому цвіль з часом знову повернеться.

Як вивести цвіль з ванної

Експерти радять вбивати плісняву двома дуже простими інгредієнтами, які можуть легко прибрати плісняву з душової кабіни. Вам знадобиться перекис водню та олія чайного дерева.

Потрібно лише змішати склянку 3% перекису водню з чайною ложкою ефірної олії чайного дерева в пульверизаторі й розпорошити на ділянки з пліснявою. Далі потрібно ці місця накрити тканиною й знову розпилити розчин так, щоб тканина просочилася ним повністю.

Залишіть засоби подіяти на одну годину, а тоді приберіть тканину, протріть ділянки на сухо й помітите, що після цього методу пліснява зникне.

Як вивести плісняву з ванної кімнати: дивіться відео

Додамо, що серед ефективних способів боротьби з грибком на стінах є використання оцту, етилового чи нашатирного спирту, соди, перекису водню та розчину йоду. Більше про ці методи можна прочитати в нашому матеріалі.