Виявляється, що сіль допомагає запобігти вицвітанню одягу, пише 24 Канал. Звичний для нас кухонний інгредієнт діє як закріплювач кольору й фіксує молекули барвника у волокнах тканини.

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Щоб випрати речі й зберегти колір, потрібно додати половину склянки солі в барабан разом з одягом, встановивши режим делікатного прання. Якщо в прання закидаєте лише кілька темних речей, а не увесь барабан, тоді дрібки солі буде достатньо.

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Фахівці радять слідкувати за збереженням чорного кольору в простий спосіб. Швидке вицвітання кольору може спричинити сонячне світло, тому речі краще сушити в затінених місцях чи використовувати сушильну машину.



Сіль зберігає чорний колір речей / Фото Pexels

Якщо у вас є речі, які добряче вицвіли, то врятувати їх допоможе кава. У таз з гарячою водою треба засипати стільки кави, щоб утворився міцний розчин. Можете брати протерміновану упаковку, якщо така є. У цьому розчині одяг треба замочити на 30 хвилин, а тоді просто викрутити й висушити.

Допомагають повернути первозданний вигляд речам чай та оцет. У миску з гарячою водою додайте два чайні пакетики й трішки яблучного оцту. Замочіть в цьому розчині темний одяг й потримайте деякий час, а тоді киньте в прання. Це потрібно для того, щоб вивести різкий запах оцту.