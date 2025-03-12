Певно, усім доводилося принаймні раз стикатися з такою проблемою: ви клали у пральну машину речі одного кольору, а дістали вже зовсім іншого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Та для того, аби такого не трапилося знову, потрібно запам'ятати кілька простих, але важливих правил.

Рушники та делікатні тканини

Змішувати рушники з делікатними речами, як-от бюстгальтери чи светри – це велика помилка, якої краще не припускатися. Інакше будьте готові до того, що рушники пошкодять ваші делікатні речі, розтягнуть їх чи спричинять зношування через те, що важать дуже багато.

Ще одна причина не прати бюстгальтери та рушники разом – гачки можуть потягнути петлеві волокна рушників, і це зіпсує обидві речі.

До речі, раніше ми розповідали про те, як прати кухонні рушники, аби вони були білосніжні та ідеально чисті.

Рушники та спортивний одяг

Якщо ви повернулися після занять спортом, може здатися логічним відразу ж закинути усю свою спортивну сумку у пральну машину. Втім, краще уникати цього: так ви тільки скоротите термін служби вашого спортивного одягу. Рушники вбирають вологу від одягу, а це може вплинути на якість тканини.

Зважайте, що синтетичний спортивний одяг найкраще прати у холодній воді на делікатному режимі.



Рушники та спортивний одяг не варто прати разом / Фото Pexels

Джинси та делікатні речі

Якщо у вас виникає спокуса випрати джинси разом з рештою делікатного одягу, краще їй не піддаватися. Зважайте на те, що джинси – це важкий одяг, що може спричинити тертя, а тоді пошкодити легші тканини. Тож джинси потрібно прати окремо, або ж з речами схожої ваги.

Постільна білизна та решта одягу

Звісно, випрати наволочку разом з одягом – це зовсім не проблема. Та якщо ви кинете туди ж гігантське простирадло та підковдру – це обернеться зовсім іншими наслідками. Простирадла займають дуже багато місця та можуть сплутатися з одягом, і зрештою це вплине на якість прання.

Липучки та бавовняні речі

Куртки чи будь-який одяг, що має застібки на липучках, ніколи не можна прати разом із бавовняними речами. Гачкова частина липучки після прання вся буде вкрита у бавовняному пуху, для видалення якого вам доведеться витратити дуже багато часу.