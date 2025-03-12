Вероятно, всем приходилось по крайней мере раз сталкиваться с такой проблемой: вы клали в стиральную машину вещи одного цвета, а достали уже совсем другого, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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И для того, чтобы такого не случилось снова, нужно запомнить несколько простых, но важных правил.

Полотенца и деликатные ткани

Смешивать полотенца с деликатными вещами, например бюстгальтеры или свитера – это большая ошибка, которой лучше не допускать. Иначе будьте готовы к тому, что полотенца повредят ваши деликатные вещи, растянут их или вызовут износ из-за того, что весят очень много.

Еще одна причина не стирать бюстгальтеры и полотенца вместе – крючки могут потянуть петлевые волокна полотенец, и это испортит обе вещи.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как стирать кухонные полотенца, чтобы они были белоснежные и идеально чистыми.

Полотенца и спортивная одежда

Если вы вернулись после занятий спортом, может показаться логичным сразу же забросить всю свою спортивную сумку в стиральную машину. Впрочем, лучше избегать этого: так вы только сократите срок службы вашей спортивной одежды. Полотенца впитывают влагу от одежды, а это может повлиять на качество ткани.

Учитывайте, что синтетическую спортивную одежду лучше всего стирать в холодной воде на деликатном режиме.



Полотенца и спортивную одежду не стоит стирать вместе / Фото Pexels

Джинсы и деликатные вещи

Если у вас возникает соблазн постирать джинсы вместе с остальной деликатной одеждой, лучше ей не поддаваться. Учитывайте то, что джинсы – это тяжелая одежда, что может вызвать трение, а потом повредить легкие ткани. Поэтому джинсы нужно стирать отдельно, или с вещами похожего веса.

Постельное белье и остальная одежда

Конечно, постирать наволочку вместе с одеждой – это совсем не проблема. Но если вы бросите туда же гигантскую простыню и пододеяльник – это обернется совсем другими последствиями. Простыни занимают очень много места и могут спутаться с одеждой, и в конце концов это повлияет на качество стирки.

Липучки и хлопчатобумажные вещи

Куртки или любую одежду, имеющую застежки на липучках, никогда нельзя стирать вместе с хлопчатобумажными вещами. Крючковая часть липучки после стирки вся будет покрыта в хлопковом пуху, для удаления которого вам придется потратить очень много времени.