Вероятно, всем приходилось по крайней мере раз сталкиваться с такой проблемой: вы клали в стиральную машину вещи одного цвета, а достали уже совсем другого, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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И для того, чтобы такого не случилось снова, нужно запомнить несколько простых, но важных правил.
Полотенца и деликатные ткани
Смешивать полотенца с деликатными вещами, например бюстгальтеры или свитера – это большая ошибка, которой лучше не допускать. Иначе будьте готовы к тому, что полотенца повредят ваши деликатные вещи, растянут их или вызовут износ из-за того, что весят очень много.
Еще одна причина не стирать бюстгальтеры и полотенца вместе – крючки могут потянуть петлевые волокна полотенец, и это испортит обе вещи.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как стирать кухонные полотенца, чтобы они были белоснежные и идеально чистыми.
Полотенца и спортивная одежда
Если вы вернулись после занятий спортом, может показаться логичным сразу же забросить всю свою спортивную сумку в стиральную машину. Впрочем, лучше избегать этого: так вы только сократите срок службы вашей спортивной одежды. Полотенца впитывают влагу от одежды, а это может повлиять на качество ткани.
Учитывайте, что синтетическую спортивную одежду лучше всего стирать в холодной воде на деликатном режиме.
Полотенца и спортивную одежду не стоит стирать вместе / Фото Pexels
Джинсы и деликатные вещи
Если у вас возникает соблазн постирать джинсы вместе с остальной деликатной одеждой, лучше ей не поддаваться. Учитывайте то, что джинсы – это тяжелая одежда, что может вызвать трение, а потом повредить легкие ткани. Поэтому джинсы нужно стирать отдельно, или с вещами похожего веса.
Постельное белье и остальная одежда
Конечно, постирать наволочку вместе с одеждой – это совсем не проблема. Но если вы бросите туда же гигантскую простыню и пододеяльник – это обернется совсем другими последствиями. Простыни занимают очень много места и могут спутаться с одеждой, и в конце концов это повлияет на качество стирки.
Липучки и хлопчатобумажные вещи
Куртки или любую одежду, имеющую застежки на липучках, никогда нельзя стирать вместе с хлопчатобумажными вещами. Крючковая часть липучки после стирки вся будет покрыта в хлопковом пуху, для удаления которого вам придется потратить очень много времени.