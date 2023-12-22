Коли садові рослини йдуть в зимову сплячку, деяким з них потрібна додаткова переробка або ж захист від морозів. Як утеплити рослини від зимових морозів розповів менеджер ботанічного саду в Нью-Йорку Колін Кірк.

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Як захистити рослини від переохолодження

Щоб коріння не замерзнули покрийте їх ґрунтом. Восени ви можете замість нього використовувати опалі листя, які після того, як розкладаються, відкладають вуглець та азот, забезпечують їжу й середовище проживання для запилювачів та корисні гриби під час розкладання.

Деякі садівники використовують горщики, якими накривають ніжні рослини від морозів. Ви ж можете придбати спеціальні кришки або ж мішковину, якою ви зможете повторно скористатися через рік.

"Пластикові ємкості запобігають випаровуванню та диханню рослин, підтримуючи навколо них високий рівень конденсації та вологості", - зазначив Коллін Кірк.

Також можна використовувати тканину – стару постільну білизну чи ковдру. Втім не варто як альтернативу використовувати пластик.



Рослини можна загорнути в тканину / Фото "Поради дачникам"

Утеплити рослини також можна за допомогою торфу чи дрібної кори. Шар має складати 5 сантиметрів та закривати кореневу шийку або навіть місце прищепи. Цей матеріал буде утримувати тепло доволі ефективно та вважається серед садівників чудовим теплоізолятором.

Втім, якщо ви не встигли утеплити рослини перед морозами, то не переживайте. Насправді взимку рослини впадають у "сплячку". У багаторічних трав'янистих рослин гинуть надземні частини, а підземні частини, такі як кореневища, бульби, цибулини – залишаються живими.