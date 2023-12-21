Ноги взимку завжди мають бути в теплі, оскільки якщо нам холодно в ноги, то й тіло набаго швидше промерзає. Убезпечити себе від холодних ніг вам допоможуть кілька важливих аспектів.

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Спробуйте ними скористатися і помітите, як ваші ноги перестануть постійно мерзнути.

Теплі шкарпетки

Ця річ є необхідною, якщо ви збираєтеся на прогулянку. Забудьте про короткі й тонкі шкарпетки, якщо не хочете мерзнути в ноги. Якщо ж зовсім не любите махрових шкарпеток, тоді одягніть хоча б дві чи три пари тонких шкарпеток, але це не зовсім зручно.

Теплі шкарпетки – запорука того, що ви будете відчувати тепло й комфорт у ногах навіть в найсуворіші морози.



Одягайте взимку теплі шкарпетки / Фото Pexels

Устілка

Обирайте на зимову пору року устрілки з хутра. Вони ефективно утримують тепло, тож нога не повинна змерзнути. Якщо ж за відсутності снігу ви хочете одягнути весняні чоботи без утеплювача, то все одно радимо поставити туди змінну устілку на хутрі. Земля все одно дуже холодна, тож нога швидко промерзне, якщо одягнути невідповідне взуття.

Зимові чоботи

Обов’язково обирайте на зиму якісне взуття. Чоботи повинні бути виготовлені з надійних матеріалів та з оснащеним утеплювачем. Стилісти часто радять звертати увагу на такий фактор як простір у зимовому взутті.

По-перше, це дасть вам можливість одягнути теплі шкарпетки, а по-друге, простір сприятиме циркуляції повітря та утримуватиме тепло. У вузькому взутті можна швидше відчути холод.